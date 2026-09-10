ءۇش جىلدىق بيۋجەت جوباسى قۇرىلتاي قاراۋىنا ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسى قۇرىلتاي قاراۋىنا ءتۇستى. بۇل تۋرالى قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءدانيا ەسپايەۆا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دەپۋتاتتار بيۋجەت جوباسىن تالقىلاۋعا قاتىسىپ قانا قويماي، وعان ۇسىنىستارىن دا ەنگىزە الادى.
- قۇرىلتايعا تۇسكەن بيۋجەت جوباسى قازىردىڭ وزىندە بەلگىلى ءبىر اكىمشىلەر مەن باعدارلامالار بويىنشا بولىنگەن. ەگەر تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات تۇزەتۋ ەنگىزىپ، مىسالى، اكىمشىنى وزگەرتۋدى ۇسىنسا نەمەسە بيۋجەتتەگى قانداي دا ءبىر باعىتتى ءتيىمسىز نە ورىنسىز دەپ ساناسا، ءتيىستى ۇسىنىسىن ەنگىزۋگە قۇقىلى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءدانيا ەسپايەۆا.
ۆيتسە-سپيكەردىڭ سوزىنە قاراعاندا، دەپۋتاتتار جەكەلەگەن باعىتقا، ونىڭ ىشىندە وڭىرلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە قوسىمشا قاراجات ءبولۋدى دە ۇسىنا الادى.
- مۇنداي جاعداي جيى كەزدەسەدى. ادەتتە وڭىرلەردەن سايلانعان دەپۋتاتتار ءوز وبلىستارىن قارجىلاندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋعا قاتىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزەدى. مۇنداي ۇسىنىس تىركەلىپ، جۇمىس توبى تاراپىنان قارالادى. بيۋجەتتى قاراۋ ءۇشىن ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلادى، - دەدى قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ول دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىستارى بيۋجەت كودەكسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس بولۋى كەرەكتىگىنە نازار اۋدارتتى.
- رەسپۋبليكالىق بيۋجەت - اسا ماڭىزدى، ناقتى ەسەپتەۋدى قاجەت ەتەتىن قۇجات. سوندىقتان دەپۋتاتتاردىڭ وزىنە دە بەلگىلى ءبىر تالاپ قويىلۋى كەرەك. ۇسىنىس ەنگىزۋ نەمەسە تالقىلاۋعا قاتىسۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە بيۋجەت كودەكسىنە سۇيەنۋ قاجەت. سول سەبەپتى قازىر جۇمىس توپتارىن قالىپتاستىرا وتىرىپ، دەپۋتاتتارىمىزدى بيۋجەت كودەكسىمەن تانىستىرۋعا ارنالعان ارنايى ءىس-شارالار وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسى جىلدىڭ 25-تامىزىندا ۇكىمەت ءۇش جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسىن بەكىتكەن ەدى.