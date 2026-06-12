ءۇش جىل بۇرىن ءومىر سىيلاعان دونور مەن 7 جاستاعى بالا العاش رەت كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - داعىستاننان كەلگەن سۇيەك كەمىگىنىڭ دونورى ءۇش جىل بۇرىن ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك سىيلاعان 7 جاستاعى بالامەن العاش رەت الماتىدا كەزدەستى.
بۇل - سۇيەك كەمىگى دونورى مەن رەتسيپيەنتتىڭ العاشقى حالىقارالىق كەزدەسۋى، دەپ جازدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
بالاعا نەبارى 3,5 جاسىندا «اپلاستيكالىق انەميا» دياگنوزى قويىلعان. بۇل - سۇيەك كەمىگى ءومىر ءۇشىن اسا ماڭىزدى قان جاسۋشالارىن ءوندىرۋدى توقتاتاتىن اۋىر قان اۋرۋى. بالانى امان الىپ قالۋدىڭ جالعىز جولى سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋ بولدى.
2023-جىلعى ساۋىردە قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ پەدياتريا جانە بالالار حيرۋرگياسى عىلىمي ورتالىعىندا پاتسيەنتكە گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن ترانسپلانتاتتاۋ وپەراتسياسى جاسالدى. ۇيلەسىمدى دونور رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ تىركەلىمىنەن تابىلىپ، ءدال وسى شەشىم بالانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالىپ، ونىڭ ءوسىپ-جەتىلۋىنە مۇمكىندىك بەردى.
- پاتسيەنت ورتالىققا تۇسكەن كەزدە دارىگەرلەر وعان «جۇرە پايدا بولعان اپلاستيكالىق انەميا. وتە اۋىر ءتۇرى» دەگەن سوڭعى كلينيكالىق دياگنوز قويدى. رەتسيپيەنت پەن ونىڭ باۋىرىنا HLA تيپتەۋ جۇرگىزىلدى. وكىنىشكە قاراي، تۋىستارىنىڭ اراسىنان ۇيلەسىمدى دونور تابىلمادى. وسىعان بايلانىستى تۋىستىق بايلانىسى جوق دونوردى ىزدەۋ پروتسەسى باستالىپ، ول رەسەيدەن تابىلدى. كەيىن گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن اللوگەندىك ترانسپلانتاتتاۋ جاسالدى. بۇگىندە ارادا ءۇش جىل ءوتتى، بالانىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق،- دەدى گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن ترانسپلانتاتتاۋ بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ەرعالي سارسەكبايەۆ.
بۇل وقيعانىڭ ەرەكشە ماڭىزدىلىعى- دونور دا، رەتسيپيەنت تە داعىستاننان شىققانىمەن، ءارتۇرلى ەلدەردە تۇرادى. بۇگىندە بالا 7 جاستا. ول مەكتەپكە بارىپ، ءبىرىنشى سىنىپتى اياقتادى، وينايدى، ارماندايدى جانە تولىققاندى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا احمەت پەن ابدۋللا ەر ازاماتتارعا ءتان سابىرلىلىقپەن قول الىسىپ، كەيىن ءبىر-ءبىرىن قۇشاقتادى. ال ابدۋللانىڭ اناسى تولقۋىن جاسىرا الماي، كوز جاسىنا ەرىك بەردى.
- راقمەت ساعان، احمەت! ۇلكەن راقمەت! - دەدى 7 جاسار ابدۋللا ياحياروۆ ءوزىن قۇتقارعان، گەنەتيكالىق تۇرعىدان ەڭ جاقىن ادامىن قۇشاقتاپ.
- ناعىز باتىرلار - وسى كەزدەسۋدىڭ وتۋىنە سەبەپ بولعان بارلىق دارىگەرلەر. داعىستاندا دا، قازاقستاندا دا ەڭبەك ەتكەن ماماندارعا العىسىم شەكسىز. مەن تەك سەبەپكەر بولدىم. قۇدىرەتى كۇشتى اللا مەنى وسى بالاعا كومەكتەسۋ ءۇشىن تاڭدادى، - دەدى داعىستاننان كەلگەن 30 جاستاعى احمەت ابدۋللايەۆ قاراپايىمدىلىقپەن.
- ترانسپلانتاتسيا جاساۋ قارقىنى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. 2025-جىلى بالالار ونكولوگياسى جانە گەماتولوگياسى ورتالىعىندا 2500 دەن استام بالا ەم قابىلدادى. بارلىعى 58 ترانسپلانتاتسيا جاسالدى، ونىڭ ىشىندە 18 اۋتولوگيالىق، 8 گاپلويدەنتتى جانە 31 گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن اللوگەندىك ترانسپلانتاتتاۋ، سونداي-اق تۋىستىق بايلانىسى جوق دونورلاردان 12 ترانسپلانتاتتاۋ ورىندالدى،-دەپ اتاپ ءوتتى كەزدەسۋدە پەدياتريا جانە بالالار حيرۋرگياسى عىلىمي ورتالىعىنىڭ بالالار ونكولوگياسى مەن گەماتولوگياسى رەسپۋبليكالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى گۇلنارا ءابدىلوۆا.
كەزدەسۋدىڭ ماقساتى - سۇيەك كەمىگى دونورلىعىنىڭ ماڭىزدىلىعىنا قوعام نازارىن اۋدارۋ جانە ەڭ كۇردەلى جاعدايلاردا دا پاتسيەنتتەرگە ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ۇلتتىق دونورلار تىركەلىمىن دامىتۋعا قولداۋ كورسەتۋ.