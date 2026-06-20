ءۇش عاسىردىڭ كۋاگەرى: جەر بەتىندەگى ەڭ كارى تىرشىلىك يەسى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك اتلانت مۇحيتىنداعى اۋليە ەلەنا ارالىندا ءومىر سۇرەتىن جوناتان ەسىمدى الىپ تاسباقا الەمدەگى ەڭ قارت قۇرلىق جانۋارى رەتىندە تانىلعان. 2026 -جىلى ول جوق دەگەندە 194 كە جەتتى.
جوناتان - سەيشەل الىپ تاسباقالارىنىڭ وكىلى. ول بۇگىندە اۋليە ەلەنا ارالىنداعى گۋبەرناتور رەزيدەنتسياسىنىڭ اۋماعىندا ءومىر سۇرەدى. عالىمدار ونىڭ ناقتى تۋعان جىلىن بىلمەگەنىمەن، شامامەن 1832 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن دەپ ەسەپتەيدى. مۇنداي قورىتىندى تاسباقانىڭ ارالعا 1882 -جىلى اكەلىنگەن كەزدەگى جاعدايىنا سۇيەنىپ جاسالعان. سول ۋاقىتتا ول تولىق جەتىلگەن جانۋار بولعان، ياعني كەمىندە 50 جاستا ەدى.
وسىلايشا جوناتان ۆيكتوريا ءداۋىرىن، ەكى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستى، تەلەفوننىڭ، اۆتوكولىكتىڭ، ۇشاقتىڭ، ينتەرنەت پەن سمارتفونداردىڭ پايدا بولۋىن «كورگەن» تىرشىلىك يەسى سانالادى.
جوناتاندى الەمدەگى ەڭ قارت قۇرلىق جانۋارى رەتىندە Guinness World Records رەسمي تۇردە مويىنداعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇندا «قۇرلىق جانۋارى» دەگەن انىقتاما ماڭىزدى. مۇحيتتا بۇدان دا ۇزاق ءومىر سۇرەتىن ورگانيزمدەر كەزدەسەدى. الايدا جەر بەتىندە تىرشىلىك ەتەتىن بەلگىلى جانۋارلاردىڭ اراسىندا جوناتاننىڭ جاسى ەڭ ۇلكەن بولىپ سانالادى.
ول دۇنيەگە كەلگەن كەزدە ايگىلى عالىم چارلز دارۆين ءالى جاس زەرتتەۋشى ەدى، ال ونىڭ اتاقتى «تۇرلەردىڭ شىعۋ تەگى» ەڭبەگىنىڭ جارىق كورۋىنە ونداعان جىل قالعان بولاتىن.
عاسىرلارعا سوزىلعان ءومىرىنىڭ ارقاسىندا جوناتان تابيعاتتاعى ۋاقىت ۇعىمىنىڭ قانشالىقتى وزگەشە ەكەنىن ەسكە سالادى. ادامزات ءۇشىن تۇتاس داۋىرلەر الماسقان ۋاقىتتا الىپ تاسباقا باياۋ ءارى تۇراقتى ءومىر سالتىن جالعاستىرىپ كەلەدى.