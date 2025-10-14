ءۇش اكادەميا، كادر تاپشىلىعى: قازاق فۋتبولىنداعى باستى ماسەلەلەر
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ونجىلدىقتاردا قازاقستاندىق فۋتبول جاڭا ستاديوندار مەن قارجىلاي قولداۋدان بولەك، ەڭ اۋەلى مىقتى كادرلارعا مۇقتاج بولىپ وتىر.
اڭگىمە جۇلدىز ويىنشىلار مەن ۇلتتىق قۇرامانىڭ باپكەرلەرى جايىندا عانا ەمەس. فۋتبولدى جۇيەلى تۇردە دامىتۋ ءۇشىن ەلگە كاسىبي بالالار- جاس وسپىرىمدەر باپكەرلەرى، سپورت ديرەكتورلارى، ساراپشىلار مەن ادىسكەرلەر قاجەت.
ويتكەنى ءدال وسى ماماندار دوپ دوداسىنىڭ بولاشاعىن قالىپتاستىرادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى ءتىلشىسى.
باپكەرلەر جەتىسپەيدى
قازىر ەلدە فۋتبول سالاسىندا بىلىكتى باپكەرلەردىڭ تاپشىلىعى ايقىن بايقالادى. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازاقستاندا شامامەن 7,3 مىڭ جاتتىقتىرۋشى بار. ولار 1 ميلليوننان استام بالانى جاتتىقتىرادى. بۇل - ءاربىر باپكەرگە 137 شاكىرتتەن كەلەدى دەگەن ءسوز. ال حالىقارالىق ستاندارت بويىنشا ءبىر باپكەر ەڭ كوپ دەگەندە 20 سپورتشىمەن جۇمىس ىستەۋى كەرەك.
Ranking.kz ەلىمىزدەگى بارلىق باپكەردىڭ بىردەي كاسىبي ليتسەنزياسى جوق ەكەنىن العا تارتادى. قازىرگى تاڭدا بارلىعى 1131 جاتتىقتىرۋشى UEFA جۇيەسى بويىنشا دايىندىقتان وتكەن. ولاردىڭ ىشىندە:
549 باپكەر - UEFA C ساناتى بويىنشا (باستاپقى دەڭگەي، بۇقارالىق جانە جاس وسپىرىمدەر فۋتبولى)؛
191 - UEFA B (جاس وسپىرىمدەر مەن اۋەسقوي كوماندالار)؛
73 - قاقپاشىلاردى دايىندايتىن UEFA B Goalkeeper ساناتى؛
29 - فۋتزال ماماندارى (UEFA B Futsal)؛
202 - UEFA A دەڭگەيىندەگى كاسىبي كلۋبتار باپكەرلەرى؛
18 - UEFA A Elite Youth (اكادەميالار مەن جاستار قۇرامالارى)؛
69 - UEFA Pro ساناتى بويىنشا ەڭ جوعارى دارەجەلى ماماندار.
سالىستىرمالى تۇردە ايتقاندا، ەۋروپادا 2020-جىلى 200 مىڭنان استام ليتسەنزيالى باپكەر بولعان. بۇل ايىرماشىلىق ەلىمىزدەگى مامان جەتىسپەۋشىلىگىنىڭ قانشالىقتى كۇردەلى ەكەنىن كورسەتەدى.
اكادەميا از - جۇيە ءالسىز
بۇگىندە پرەمەر- ليگادا ونەر كورسەتەتىن 14 كلۋبتىڭ تەك ۇشەۋىندە عانا تولىققاندى اكادەميا بار:
«قايرات» اكادەمياسى (الماتى)،
«وڭتۇستىك» اكادەمياسى (تۇركىستان)،
«ALASH- RKS» اكادەمياسى (استانا).
بۇل - ەل اۋقىمىنا شاققاندا تىم از كورسەتكىش. رەسەيدە نەمەسە ەۋروپادا دەرلىك ءاربىر جوعارى ليگا كلۋبىنىڭ ءوز اكادەمياسى بار. ال بىزدە بالالاردى جۇيەلى دايارلايتىن ورتالىقتاردىڭ ازدىعى ۇلتتىق قۇرامانىڭ دا، كاسىبي كلۋبتاردىڭ دا دامۋىن تەجەپ وتىر، - دەلىنگەن باسىلىم مالىمەتىندە.
اكادەميا تەك سپورت زالى مەن الاڭ ەمەس. بۇل - بالا فۋتبولشىنى تولىققاندى تۇلعا رەتىندە قالىپتاستىراتىن مەكتەپ. ءدال وسىنداي جۇيەلەردىڭ ازدىعى - قازاقستاندىق فۋتبولدىڭ باستى ءالسىز تۇسى.
جەكەمەنشىك ينۆەستيتسيالار جاندانا باستادى
دەگەنمەن سوڭعى ۋاقىتتا وڭ وزگەرىستەر دە بايقالىپ كەلەدى. 2025-جىلدان باستاپ «Alatau City Bank» پەن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى (ق ف ف) اراسىندا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك ورناتىلدى. بۇل كەلىسىم اياسىندا بانك فەدەراتسيانىڭ باس دەمەۋشىسى، پرەمەر-ليگانىڭ تيتۋلدىق سەرىكتەسى، سونداي-اق ۇلتتىق جانە فۋتزال قۇرامالارىنىڭ رەسمي سەرىكتەسى اتانادى.
ارىپتەستىك كاسىبي جارىستاردى قارجىلاندىرۋدان بولەك، جاسوسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا، باپكەرلەر مەن سكاۋتتاردى وقىتۋعا، الەۋمەتتىك باستامالاردى قولداۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق Almaty International Airport بازاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي KFF Academy قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل جوبا FIFA تالاپتارىنا ساي كەلەتىن العاشقى زاماناۋي اكادەميا بولماق، - دەپ قوستى سايت.
حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مويىنداۋ
قىركۇيەك ايىندا قفف اكادەمياسىنا FIFA Talent Academy مارتەبەسى بەرىلدى. وسىلايشا قازاقستان الەم بويىنشا توعىزىنشى، ال UEFA ايماعىنداعى ەكىنشى مەملەكەت بولىپ وتىر.
بۇل مارتەبە ەل فۋتبولىنا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى:
باپكەرلەر مەن مەنەدجەرلەرگە ارنالعان حالىقارالىق وقۋ باعدارلامالارى،
تالانتتى جاستاردىڭ شەتەلدىك تۋرنيرلەر مەن الماسۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋى،
الەمدىك فۋتبول اكادەميالارىمەن تىكەلەي تاجىريبە الماسۋ.
«بولاشاق چەمپيوندارى» - جاڭا ءداۋىردىڭ باستاۋى
FIFA جوباسىمەن قاتار، ق ف ف كەلەسى جىلدان باستاپ «بولاشاق چەمپيوندارى» اتتى ستراتەگيالىق باعدارلامانى ىسكە قوسپاق. ماقسات - تالانتتى جاس وسپىرىمدەردى ىرىكتەۋ، دامىتۋ جانە ولارعا تۇراقتى قولداۋ كورسەتۋ.
ءبىز ءۇشىن بۇل - العا جاسالعان ماڭىزدى قادام. «بولاشاق چەمپيوندارى» باعدارلاماسى ارقىلى جاس تالانتتاردى دايارلاۋ جۇيەسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەمىز. FIFA عا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز. بىرلەسە وتىرىپ، بولاشاق چەمپيونداردى تاربيەلەي الامىز دەپ سەنەمىز، - دەدى ق ف ف تەحنيكالىق ديرەكتورى گەننادي سكۋرتۋل.
قورىتىندى: جۇيە قالىپتاسۋ كەزەڭىندە
قازاق فۋتبولى سوڭعى جىلدارى بىرتىندەپ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە اياق باستى. ءيا، بىلىكتى كادر تاپشىلىعى ءالى دە بار. ءبىراق قازىرگى ءۇردىس - ءۇمىتسىز ەمەس. ەلدە جەكەمەنشىك ينۆەستيتسيالار تارتىلۋدا، اكادەميالار اشىلۋدا، ال ق ف ف حالىقارالىق مويىنداۋعا يە بولدى.
ەڭ باستىسى - بۇل ۇدەرىس ەندى كەزدەيسوق باستامالاردان جۇيەلى جۇمىسقا ۇلاسۋدا. ەگەر وسى باعىت ساقتالسا، الداعى جىلدارى قازاقستان فۋتبولى جاڭا بۋىن ويىنشىلار مەن باپكەرلەردى، ءتىپتى جاڭا باسقارۋ مەكتەبىن قالىپتاستىرىپ، ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلۋى ابدەن مۇمكىن.