ءدىني ماتەريالداردى زاڭسىز تاراتقان 2 پەتروپاۆلدىق جاۋاپقا تارتىلدى
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىدە ءدىني ۋاعىز جۇرگىزگەن پەتروپاۆل تۇرعىنىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
پوليتسەيلەر ازاماتتاردى رۋحاني سۇحبات پەن ءدىني ءبىلىمدى تەك رەسمي تىركەلگەن ءدىني ۇيىمداردان الۋعا شاقىرادى. قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول بەرگەن ازاماتقا ەسكەرتۋ بەرىلدى.
تاعى ءبىر پەتروپاۆلدىق جاۋاپقا تارتىلدى. ول ينتەرنەت كەڭىستىگىندە ءدىني مازمۇنداعى فوتو جانە بەينەماتەريالدار تاراتقان. ايتا كەتەيىك، ول وتكەن جىلى دا وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان بولاتىن.
پوليتسيا وكىلدەرى زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ مەن جولىن كەسۋدەگى ماقسات - جازالاۋ ەمەس، قوعامدا بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ، «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋ ەكەنىن ەسكە سالادى.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ءدىني مازمۇنداعى اقپاراتتىق ماتەريالداردى جانە ءدىني ماقساتتاعى زاتتاردى تاراتۋ تەك ءدىني عيماراتتاردا، رۋحاني ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جانە ارنايى بەلگىلەنگەن ستاتسيونارلىق ورىنداردا عانا رۇقسات ەتىلەدى.