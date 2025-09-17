ءدىن كوشباسشىلارى ادامزاتتىڭ سيفرلىق بولاشاعىن تالقىلاۋعا قاتىسۋى ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ادەپ نورمالارى تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ جوعارى قارقىنىنا بەيىمدەلىپ ۇلگەرمەي جاتىر. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الەم جاڭا تەحنولوگيالىق داۋىرگە قارىشتاپ ەنىپ بارادى. جاساندى ينتەللەكت، ۇلكەن دەرەكتەر، بيوينجەنەريا جانە وزگە دە ريەۆوليۋتسيالىق يننوۆاتسيالار ادامزات تىنىس- تىرشىلىگىنىڭ بارلىق سالاسىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋدە. ءبىراق، ادەپ نورمالارى تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ جوعارى قارقىنىنا بەيىمدەلىپ ۇلگەرمەي جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى تاڭداۋ ەركىندىگىن قورعاۋ جانە جەكە ومىرگە قول سۇعىلماۋشىلىق، سيفرلىق تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قاۋىپسىزدىك، جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ سىندى جاڭا سىن- تەگەۋىرىندەر پايدا بولعانىنا نازار اۋدارتتى.
- ءدىن كوشباسشىلارى ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتارى مەن ارمان- مۇراتتاردىڭ ساقتاۋشىسى رەتىندە ادامزاتتىڭ سيفرلىق بولاشاعىن تالقىلاۋعا قاتىسۋى ءتيىس ەكەندىگىنە سەنىمدىمىن. كەز كەلگەن تەحنولوگيا ادامداردىڭ يگىلىگىنە جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. بۇل ءۇشىن رۋحاني كوشباسشىلاردىڭ، عالىمدار مەن تەحنوكرات- ينجەنەرلەردىڭ تۇراقتى ديالوگى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى باستالدى.
ءىس- شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.