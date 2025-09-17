ءدىن ەكسترەميزمگە توسقاۋىل بولۋ كەرەك - دۇنيەجۇزىلىك يسلام ليگاسىنىڭ باس حاتشىسى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك يسلام ليگاسىنىڭ باس حاتشىسى شەيح مۇحاممەد بەن ابدۋلكاريم ءال-يسا Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ءدىنارالىق تاتۋلىقتىڭ قازىرگى الەمدەگى رولى تۋرالى پايىمدارىن ايتتى.
- استاناداعى الەمدىك جانە ءداستۇرلى ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ سەزىنەن ءسىزدى كورگەنىمىزگە قۋانىشتىمىز. بۇل الاڭ دىندەر اراسىنداعى ديالوگكە قالاي ىقپال ەتىپ وتىر دەپ ويلايسىز؟
- بۇل الاڭ ارقىلى ءدىن كوشباسشىلارى الەمدەگى وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋگە ءوز ۇلەستەرىن قوسا الادى. ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ دىندەر اراسىنداعى تۇسىنىستىكتى نىعايتۋداعى ءرولى وراسان. ءتۇرلى نانىمداعى ادامدار تۇتاستىق جولىندا بىرلەسىپ ەڭبەك ەتۋىنە وسىنداي بىرەگەي ديالوگ الاڭدارى كوپ سەپتىگىن تيگىزەدى.
وسىنداي ماڭىزدى شارانى وتكىزىپ كەلە جاتقان قازاقستانعا، ونىڭ پرەزيدەنتىنە العىسىمىز شەكسىز. سەزگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى قاتىسۋى قوسىمشا بەدەل مەن جاھاندىق ماڭىز ۇستەيدى.
- قازىرگىدەي كيكىلجىڭدەر مەن گۋمانيتارلىق اپاتتار جيىلەگەن كەزەڭدە ءدىن كوشباسشىلارى تولەرانتتىلىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋ جولىندا نە ىستەۋ كەرەك دەپ ويلايسىز؟
- ءدىن كوشباسشىلارى سوزىنە قۇلاق اساتىن ءدىن ۇستانۋشى قاۋىمنىڭ ساناسىنا اسەر ەتۋ ارقىلى بەيبىتشىلىك پەن تولەرانتتىلىق مادەنيەتىن ورنىقتىرۋعا ىقپال ەتە الادى. بۇل ميسسيا كيكىلجىڭدەرگە شىن نيەتىڭمەن قارسى تۇرۋدان باستالادى.
ناعىز ءدىني اعارتۋ ادامي، رۋحاني قۇندىلىقتاردى باسشىلىققا الادى. الەمدەگى ميلليونداعان ادام ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ سوزىنە قۇلاق اسادى. سول ارقىلى ولار قوعامدا كوزقاراستار قالىپتاستىرادى.
دۇنيەجۇزىلىك يسلام ليگاسى دا الەمدەگى ءتۇرلى ءدىني قاۋىمداردىڭ وكىلدەرىمەن ديالوگ ورناتقان. سول ىنتىماق ارقىلى ەكسترەميستىك يدەولوگيالارعا قارسى تۇرىپ كەلەمىز. ناعىز ءدىننىڭ ەكسترەميزممەن ءۇش قايناسا سورپاسى قوسىلمايدى. ءبىز ءدىن ۇستانۋشى قاۋىمعا وسىنى جەتكىزۋگە كۇش سالامىز. ءدىن نانىمنىڭ الۋان ءتۇرلى بولعانىنا قۇرمەتپەن قارايمىز. ءبىراق ەكسترەميزمنىڭ كەز كەلگەن فورماسىنا ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسىمىز. ويتكەنى مۇنداي يدەولوگيا قاقتىعىس پەن شەتسىز- شەكسىز كيكىلجىڭنەن باسقا ەشتەڭەگە اكەلمەيدى.
ناعىز نانىم ديالوگ ارقىلى، اشىق سۇحبات ارقىلى تۋىندايدى. ءدال وسىنداي اشىق ديالوگ ارقىلى دىندەر اراسىنا كوپىر جالعاپ، ءوزارا ىنتىماققا، قول جەتكىزە الامىز. سوندا عانا قوعامدا كەلىسىم ورناپ، بەيبىتشىلىك ۇستەمدىك قۇرادى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتاعانىن جازعان ەدىك.