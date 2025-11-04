ق ز
    16:30, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ءداستۇرلى ونەرگە شەكتەۋ بولعان: قازىر جاستارعا مۇمكىندىك مول - بەرىك وماروۆ

    بۇل تۋرالى بەلگىلى ءداستۇرلى انشىلەر، ق ر مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى بەرىك وماروۆ پەن حالىق ءارتىسى ايگۇل قوسانوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ايتىپ ءوتتى.

    Берік Омаров
    Фото: Берік Омаровтың жеке архивінен

    - ءداستۇرلى ونەردى ناسيحاتتاپ جۇرگەن كەز كەلگەن ونەرپازدىڭ ميسسياسى جوعارى. قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق كودى ءبىزدىڭ ءتول مۋزىكا مەن مادەنيەتىمىز. سول جولدا قىزمەت ەتىپ جۇرگەن ءاربىر ادام حالىق يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەك ەتەدى، - دەدى بەرىك وماروۆ.

    سوڭعى ۋاقىتتا ءداستۇرلى اندەردى زاماناۋي باعىتتا ورىنداپ جۇرگەن جاس ونەرپازدار سانى ارتىپ كەلەدى. الايدا حالىق اندەرىنىڭ ءتۇپنۇسقاسىن ساقتاۋ ماڭىزدى ەكەنىن حالىق ءارتىسى ايگۇل قوسانوۆا ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

    - ناسيحاتتاۋدىڭ ەڭ باستى شارتى - ءتۇپنۇسقادان ايىرىلماۋ. ءاننىڭ اۋەنى مەن ءماتىنى - اتا-بابامىزدان جەتكەن امانات. ولاردى وزگەرتۋگە ەشكىمنىڭ قۇقىعى جوق. ارينە، جاستار زامانىنا ساي جەتكىزۋگە، جاڭا تىنىس بەرۋگە بولادى. ءبىراق ءاننىڭ ءسوزىن نەمەسە سازىن بۇرمالاۋعا بولمايدى، - دەدى ايگۇل قوسانوۆا.

    ۇستاز رەتىندە ول جاستاردىڭ ءداستۇرلى انگە قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنىن ايتتى.

    - ءبىزدىڭ كەزىندە كونسەرۆاتوريانى 5-6 عانا ستۋدەنت ءتامامداسا، قازىر بۇل كورسەتكىش 20-25 كە دەيىن جەتتى. بۇل ءداستۇرلى ونەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتىڭ ارتۋىنىڭ ايعاعى، - دەدى ايگۇل قوسانوۆا.

    بەرىك وماروۆ تا قازىر مۋزىكالىق ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى كەڭەيگەنىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇرىن شەكتەۋلەر بار ەدى. ءار وبلىستان تەك ءبىر عانا ستۋدەنت كونسەرۆاتورياعا تۇسە الاتىن. قازىر جاعداي وزگەردى - استانا مەن وڭىرلەردە جاڭا وقۋ ورىندارى اشىلىپ، مۋزىكالىق فاكۋلتەتتەر جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەتتىك گرانتتار سانى ارتتى، جاستارعا مۇمكىندىك مول، - دەدى ق ر مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى.

    سونىمەن قاتار، تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋ كورسەتكىشى دە جامان ەمەس.

    - بىلتىر ءبىزدىڭ وقۋ ورنىن 20 ستۋدەنت بىتىرسە، سونىڭ 18 ءى جۇمىسقا ورنالاستى. دەمەك، ءداستۇرلى انشىلەرگە دەگەن سۇرانىس بار دەپ ايتا الامىز، - دەدى ايگۇل قوسانوۆا.

    بۇعان دەيىن ءداستۇرلى انگە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ كەرەك ەكەنىن جازعانبىز.

    ەسكە سالا كەتەيىك استانادا 28-29-قاراشاسى كۇندەرى قازاقتىڭ كۇي ونەرىن دارىپتەۋگە ارنالعان ءداستۇرلى III قالالىق «استانا - كۇي قاناتىندا» اتتى دومبىراشىلار فەستيۆال-بايقاۋى وتەدى.

    اۆتور تاستان تويانوۆ

