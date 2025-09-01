ءدارىنى نەگە تەك جىلى سۋمەن ءىشۋ كەرەك؟ دارىگەر ءتۇسىندىردى
ءدارىنى سۋ ىشپەي جۇتۋعا بولمايدى. بىرىنشىدەن، ول تاماق پەن وڭەشتى تىتىركەندىرۋى مۇمكىن، ال كەيبىر دارىلەرمەن بىرگە بۇل اسقازان جاراسىنا دا اكەلەدى. ەكىنشىدەن، سۋ ءدارىنىڭ اعزاعا جاقسى سىڭۋىنە كومەكتەسەدى، ال سۋدىڭ جەتىسپەۋى نەمەسە مۇلدەم ىشپەۋ ونىڭ اسەرىن تومەندەتەدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
سونىمەن قاتار، ءدارىنى تەك سۋمەن ءىشۋ كەرەك. ءسۇت، شاي، كوفە، شىرىن كەيبىر دارىلەردىڭ اسەرىن جويادى نەمەسە كەرىسىنشە، تىم كۇشەيتىپ، ارتىق دوزالاۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
الايدا كوپشىلىگىمىز باس اۋىرتپايتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى فاكتور بار - سۋدىڭ تەمپەراتۋراسى. دارىگەرلەر ءدارىنى جىلى نەمەسە بولمە تەمپەراتۋراسىنداعى سۋمەن ءىشۋدى ۇسىنادى. سەبەبى جىلى سۋ ءدارىنىڭ تەزىرەك ەرۋىنە جانە جاقسى سىڭۋىنە ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار، جىلى سۋ ىشەكتىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، اسقازان بۇلشىقەتتەرىن بوساڭسىتادى جانە قان اينالىمىن كۇشەيتەدى، بۇل دا پرەپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى.
نەگە ءدارىنى سۋىق سۋمەن ىشۋگە بولمايدى؟
«سۋىق سۋ ءدارىنىڭ ەرۋىن باياۋلاتادى. كوپتەگەن دارىدە تولتىرعىش رەتىندە تۇزدار بار، سوندىقتان ولار جىلى نەمەسە قالىپتى تەمپەراتۋراداعى سۋدا تەزىرەك ەريتىنى جانە تەز اسەر ەتەتىنى تۇسىنىكتى. بۇعان قوسا، ءدارىنى سۋىق سۋمەن ىشكەندە اعزا ىشكە تۇسكەن سۋدى جىلىتۋعا كوپ ەنەرگيا جۇمسايدى. وسىلايشا، كۇشتىڭ ءبىر بولىگى ءدارىنى سىڭىرۋگە ەمەس، سۋدى جىلىتۋعا كەتەدى»، - دەيدى Kimshealth Hospital دارىگەرلەرى.
نەگە ءدارىنى ىستىق سۋمەن ىشۋگە بولمايدى؟
ءبىراق ىستىق سۋ، اسىرەسە قايناعان سۋ دا قاۋىپتى. ەڭ الدىمەن، تابلەتكا نەمەسە كاپسۋلا اۋىزدا ەرىپ، اشى ءدام پايدا بولۋى جانە جۇتۋ قيىنداۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، كوپتەگەن دارىدە جوعارى تەمپەراتۋرادا بۇزىلاتىن بەلسەندى زاتتار بار. سونىڭ سالدارىنان ىشىلگەن ءدارى مۇلدەم اسەر ەتپەۋى مۇمكىن.
«كەيبىر انتيبيوتيكتەر مەن دارۋمەندەر جوعارى تەمپەراتۋرادا وزدەرىنىڭ ەمدىك قاسيەتىن جوعالتادى، بۇل ولاردىڭ تيىمدىلىگىنە اسەر ەتەدى»، - دەپ جازادى Pharma Times مەديتسينالىق جۋرنالى.
كەي جاعدايلاردا ىستىق سۋ ءدارىنى تىم تەز ەرىتىپ جىبەرەدى دە، اعزا بىردەن جوعارى دوزانى قابىلدايدى. بۇل ارتىق دوزالانۋعا جانە باسقا جاناما اسەرلەرگە اكەلۋى مۇمكىن.
كوپتەگەن تابلەتكا مەن كاپسۋلادا ءدارىنىڭ اعزادا قاي جەردە جانە قالاي بولىنەتىنىن باقىلايتىن ارنايى قابىقشا بار.
«ىستىق سۋ بۇل قابىقشانى ەرىتىپ نەمەسە زاقىمداپ جىبەرۋى مۇمكىن. سالدارىنان ءدارى اس قورىتۋ جولىنىڭ باسقا بولىگىندە بوساپ شىعىپ، شىرىشتى قابىقتى تىتىركەندىرەدى نەمەسە تيىمدىلىگىن تومەندەتەدى»، - دەيدى ماماندار.