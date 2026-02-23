«ءدال قازىر قاجەتسىڭ». ترامپ رونالدۋعا ءۇن قاتتى
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ساۋد ارابياسىنىڭ "ءال- ناسر" كلۋبىنىڭ فۋتبولشىسى جانە پورتۋگاليا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋعا ءۇن قاتتى. TikTok تا جاريالانعان ۆيدەو 1 ميلليوننان اسا قارالىم جيناعان، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
ۆيدەودا دونالد ترامپ رونالدۋعا ءۇن قاتادى.
«رونالدۋ، سەن - تاريحتاعى ەڭ ۇلى فۋتبولشىسىڭ. ا ق ش- قا كەرەكسىڭ. قازىر-اق جولعا شىق. سەن بىزگە ءدال قازىر قاجەتسىڭ»، - دەيدى ترامپ.
ۆيدەو ءارى قاراي جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان ءازىل ۆيدەومەن جالعاسادى. وندا ترامپ پەن رونالدۋ دوپپەن ويناپ تۇرعانى كورسەتىلگەن.
ايگىلى فۋتبولشى بۇل "ۇسىنىسقا" ازىرگە جاۋاپ بەرگەن جوق.
ەسكە سالايىق، جۋىردا ساۋد ارابياسى چەمپيوناتىنىڭ 22-تۋرى اياسىندا وتكەن "ءال- ناسر" - "ءال- فاتح" ماتچىندە 5-اقپاندا 41 جاسقا تولعان پورتۋگاليالىق ويىنشى 18-مينۋتتا گول سوعىپ، ەسەپ اشقان. تاريحي 1000 گولدىق مەجەگە جەتۋ ءۇشىن وعان ءالى 38 گول كەرەك.