ءدال قازىر جەپ ۇلگەرۋ كەرەك 7 جەمىس-جيدەك
قىركۇيەكتىڭ باسى - تابيعاتتىڭ «اشىق اسپان استىنداعى ءدارىحاناسى». وسى كەزەڭدە اعزانى دارۋمەندەرمەن تولىقتىرىپ، كۇزدى سەرگەك كوڭىل- كۇيمەن قارسى الۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ءجۇزىم
جازدىڭ سوڭعى سيمۆولدارىنىڭ ءبىرى. جۇزىمدە گليۋكوزا مەن فرۋكتوزا مول، ولار ەنەرگيانى تەز قالپىنا كەلتىرەدى. نەگىزگى قۇندىلىعى - رەسۆەراترول، جۇرەك پەن تامىرلاردى قورعاۋشى كۇشتى انتيوكسيدانت. سونىمەن قاتار، جۇزىمدە بۇلشىقەت پەن جۇيكە جۇيەسىنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە قاجەت كالي مەن ماگني بار. ەرەكشە پايدالىسى - قارا ءجۇزىم، وندا بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتار كوبىرەك.
الما
المانى جىلدىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا ساتىپ الۋعا بولادى، ءبىراق كۇزدە ولار ەڭ ءدامدى ءارى حوش ءيىستى بولادى. المادا تالشىق مول، اس قورىتۋدى جاقسارتادى، ال س ۆيتامينى يممۋنيتەتتى نىعايتادى. الما تويىمدى سەزىندىرەدى جانە قانداعى قانت دەڭگەيىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى، سوندىقتان سالماققا باقىلاۋ جاساپ جۇرگەندەرگە دە قولايلى. تەرىسىمەن جەۋ ءتيىمدى: انتيوكسيدانتتار ءدال تەرىسىندە كوپ.
قۇرما
اسقازان مەن ىشەكتىڭ جۇمىسىن جاقسارتاتىن جەڭىل كۇشتى اسەرى ءۇشىن باعالانادى. قۇرمادا جۇرەكتىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىنە قاجەت كالي كوپ. سونداي-اق، حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتەتىن فەنولدىق قوسىلىستارعا باي. قانت مولشەرى تومەن، كالورياسى از بولعاندىقتان، سالماقتان ارىقتاعىسى كەلەتىندەرگە دە جارايدى.
المۇرت
شىرىندى جانە حوش ءيىستى المۇرت. ونىڭ ۇلپاسى اسقازان مەن ىشەكتى جۇمساق ىنتالاندىرادى. المۇرت انتيوكسيدانتتارعا باي، تامىرلاردى نىعايتادى. گليكەميالىق يندەكسى تومەن بولعاندىقتان، كومىرسۋلار الماسۋى بۇزىلعان ادامدارعا قولايلى. دارىگەرلەر المۇرتتىڭ اعزاداعى قابىنۋدى ازايتاتىنىن دا اتاپ كورسەتەدى.
قۇلپىناي مەن تاڭقۋراي
بۇل جيدەكتەردە س ۆيتامينى مول، قابىنۋعا جانە سۋىق تيگەندە كومەكتەسەتىن ساليتسيلاتتار بار. مالينا تامىرعا پايدالى: قاننىڭ تۇتقىرلىعىن ازايتىپ، ونىڭ اعىسىن جاقسارتادى. كالورياسى تومەن، ءدامى ءتاتتى بولعاندىقتان، جەڭىل تاعام رەتىندە كەرەمەت.
شابدالى
جۇمساق ءارى حوش ءيىستى شابدالىدا ا ۆيتامينىنىڭ پرەكۋرسورلارى كاروتينويدتار كوپ، ولار كوز بەن تەرىگە پايدالى. كالي مەن ماگنيگە باي، جۇرەك-تامىر جۇيەسىن قولدايدى. سۇيىقتىعى مول، سۋدىڭ %90 ى قۇرامىندا، سوندىقتان اعزانىڭ سۋ بالانسىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. تۇراقتى تۇتىنۋ مەتابوليزمدى جاقسارتىپ، كوڭىل كۇيدى كوتەرەدى.
قاراقات
انتوتسياندارعا باي: جاسۋشالاردى وكسيداتيۆتىك سترەسسىنەن قورعايدى. ك ۆيتامينى بار، ول سۇيەككە بەرىكتىك پەن قاندى ۇيۋ ءۇشىن ماڭىزدى. قاراقات قابىنۋعا قارسى جۇمساق اسەرگە يە جانە يممۋنيتەتتى نىعايتادى.
وسى جەمىستەر مەن جيدەكتەردى كۇندەلىكتى راتسيونعا قوسۋ اعزانى دارۋمەندەرمەن قامتاماسىز ەتىپ، كۇزدى سەرگەك قارسى الۋعا كومەكتەسەدى.