    ءبىز ساۋدا اينالىمىن 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتىمىز - ەردوعان

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا حالىق قولداۋىنا يە بولعان جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ ىنتىماعىن ارتتىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار مارتەبەلى مەيمان ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك اياسىندا بارلىق سالادا نىعايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.

    - قادىرلى باۋىرىممەن وتكىزگەن كەزدەسۋدە ساۋدادان باستاپ ەنەرگەتيكا، قورعانىس ونەركاسىبى، كولىك-لوگيستيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق جاھانداعى وزەكتى ماسەلەلەر سەكىلدى كوپتەگەن تاقىرىپتا پىكىر الماستىق. ءبىز ساۋدا اينالىمىن 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتى ەكەنىمىزدى راستادىق. وسى ورايدا 15 -ساۋىردە استانادا وتكەن ۇكىمەتارالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىندا قابىلدانعان 67 تارماقتان تۇراتىن ءىس-قيمىل جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدىق. ينۆەستيتسيا سالاسىندا كومپانيالارىمىزدى ىنتالاندىرۋدى جالعاستىرامىز. بۇگىنگى بيزنەس-فورۋم سياقتى ىسكەرلىك ورتانى بىرىكتىرەتىن ءىس-شارالار ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى دەپ سانايمىن،-دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.

    كەڭەس وتىرىسىندا قازاقستان تاراپىنان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، «سامۇرىق- قازىنا» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، تۇركيا تاراپىنان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدان، ساۋدا ءمينيسترى بولات ومەر بايانداما جاسادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
