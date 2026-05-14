ءبىز ساۋدا اينالىمىن 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتىمىز - ەردوعان
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا حالىق قولداۋىنا يە بولعان جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ ىنتىماعىن ارتتىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
سونىمەن قاتار مارتەبەلى مەيمان ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك اياسىندا بارلىق سالادا نىعايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- قادىرلى باۋىرىممەن وتكىزگەن كەزدەسۋدە ساۋدادان باستاپ ەنەرگەتيكا، قورعانىس ونەركاسىبى، كولىك-لوگيستيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق جاھانداعى وزەكتى ماسەلەلەر سەكىلدى كوپتەگەن تاقىرىپتا پىكىر الماستىق. ءبىز ساۋدا اينالىمىن 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتى ەكەنىمىزدى راستادىق. وسى ورايدا 15 -ساۋىردە استانادا وتكەن ۇكىمەتارالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىندا قابىلدانعان 67 تارماقتان تۇراتىن ءىس-قيمىل جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدىق. ينۆەستيتسيا سالاسىندا كومپانيالارىمىزدى ىنتالاندىرۋدى جالعاستىرامىز. بۇگىنگى بيزنەس-فورۋم سياقتى ىسكەرلىك ورتانى بىرىكتىرەتىن ءىس-شارالار ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى دەپ سانايمىن،-دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
كەڭەس وتىرىسىندا قازاقستان تاراپىنان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، «سامۇرىق- قازىنا» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، تۇركيا تاراپىنان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدان، ساۋدا ءمينيسترى بولات ومەر بايانداما جاسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.