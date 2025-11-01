ءبىتىم جاسالعاننان بەرى گازاعا 24 مىڭ توننادان استام گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزىلدى – ب ۇ ۇ
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ جانە ونىڭ گۋمانيتارلىق سەرىكتەستەرى 10-قازانداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن بەرى گازا سەكتورىنداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە 24 مىڭ توننادان استام گۋمانيتارلىق كومەك جينادى. بۇل تۋرالى جۇما كۇنى ب ۇ ۇ وكىلى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
- مۇقتاج ادامداردىڭ كوپشىلىگى ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك جانە مەديتسينالىق قۇرالدار، تاعام قوسپالارى مەن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان ماتەريالداردى قامتيتىن كومەككە قول جەتكىزە الدى، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ستەفان ديۋجارريك.
سونىمەن قاتار، ول ب ۇ ۇ جانە ونىڭ سەرىكتەستەرى گازاداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە جيناعان تاۋارلاردى ۇستاپ الۋ نەمەسە توناۋ سانى ايتارلىقتاي ازايعانىن اتاپ ءوتتى. ول 10-28-قازان ارالىعىندا جينالعان زاتتاردىڭ تەك 5 پايىزى عانا ۇستالعانىن، ال 19-مامىر مەن 9-قازان ارالىعىنداعى كورسەتكىش شامامەن 80 پايىز بولعانىن ايتتى.
س. ديۋجارريك ب ۇ ۇ- نىڭ گۋمانيتارلىق ىستەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسى (گ ى ۇ ب) گۋمانيتارلىق جانە كوممەرتسيالىق كومەكتەردىڭ كوبىرەك كەلۋىنە بايلانىستى ۇستالعان جۇكتەر سانى ازايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ءبىز بارلىق وتكەلدەردى اشۋعا جانە گازاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋگە ۋاكىلەتتى ب ۇ ۇ اگەنتتىكتەرى مەن ۇيىمدارىن كوبەيتۋگە شاقىرامىز، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، گۋمانيتارلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسى يزرايلدىڭ بۇكىل ايماقتاعى اۋە شابۋىلدارى تۋرالى حابارلامالارعا قاراماستان، گۋمانيتارلىق سەرىكتەستەر ءوز كۇش-جىگەرىن ارتتىرا بەرەتىنىن حابارلادى جانە يزرايل اسكەري كۇشتەرىنە اسكەري وپەراتسيالار كەزىندە بەيبىت تۇرعىندار مەن گۋمانيتارلىق قىزمەتكەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتىن ەسكە سالدى.
اتىس توقتاتىلعاننان بەرى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى گازاعا ينسۋلين، كومەكشى قۇرالدار، ماڭىزدى ءدارى-دارمەكتەر، تىرىسقاققا قارسى جيناقتار جانە حيرۋرگيالىق قۇرالداردى قوسا العاندا، 840 تان استام ءومىردى ساقتاپ قالاتىن ءدارى-دارمەك جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن ەردوعان يزرايل اشتىقتى قارۋ رەتىندە پايدالانىپ وتىرعانىن مالىمدەگەن ەدى.