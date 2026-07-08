«ءبىتىم ءبىتتى»: ترامپ يرانمەن كەلىسە الماعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ترامپ يرانمەن اراداعى قاقتىعىستىڭ كەزەكتى شيەلەنىسۋىنەن كەيىن اتىستى توقتاتۋ رەجيمى ەندى ارەكەت ەتپەيدى دەپ ەسەپتەيدى.
ترامپ يرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋدى ۋاقىت جوعالتۋ دەپ اتاپ، تەگەران وكىلدەرىن «وڭباعاندار» جانە «وتىرىكشىلەر» دەپ ايىپتادى.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوققى الماسۋدان كەيىن ول اتىستى توقتاتۋ رەجيمى بۇدان بىلاي كۇشىندە ەمەس دەگەن پىكىر ءبىلدىردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن اراداعى قاقتىعىستىڭ كەزەكتى شيەلەنىسۋىنەن كەيىن اتىستى توقتاتۋ رەجيمى ەندى ارەكەت ەتپەيدى دەپ ەسەپتەيدى.
سارسەنبى، 8-شىلدە كۇنى ناتو سامميتى اياسىندا جۋرناليستىڭ يرانمەن ءبىتىم جانە اسكەري ءىس-قيمىلدى توقتاتۋ تۋرالى مەموراندۋم ءالى كۇشىندە مە دەگەن سۇراعىنا ول:
مەنىڭشە، مۇنىڭ ءبارى اياقتالدى. ەندى ولارمەن ەشقانداي ىستەس بولعىم كەلمەيدى، - دەپ جاۋاپ بەردى.
اق ءۇي باسشىسى يران وكىلدەرىمەن كەز كەلگەن بايلانىس ورناتۋدى ۋاقىتتى بوسقا وتكىزۋ دەپ باعالاپ، ولاردى «وڭباعاندار» جانە «وتىرىكشىلەر» دەپ اتادى.
سونىمەن قاتار ترامپ ءوزىنىڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەرىنە، ەگەر ولار قالاسا، يرانمەن ديالوگتى جالعاستىرۋعا رۇقسات بەرەتىنىن ايتتى.