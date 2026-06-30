ءبىرىنشى تۇركولوگيا قۇرىلتايىنىڭ 100 جىلدىعى: باكۋدە تۇركى الەمى اپتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان استاناسىندا ءبىرىنشى تۇركولوگيا قۇرىلتايىنىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان تۇركى الەمى اپتالىعىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شاراعا وراي، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتىسۋشىلارعا قۇتتىقتاۋ حاتىن جولدادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋىن پرەزيدەنت كەڭەسشىسى مالىك وتاربايەۆ وقىپ بەردى.
بۇعان دەيىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارىنىڭ XII سامميتىندە مەملەكەت باسشىسى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بۇگىندە باۋىرلاس ەلدەردىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتاتىن بىرەگەي الاڭ ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن.
باعدارلامانىڭ العاشقى كۇنى «تۇركى الەمى - ءبىر وتباسى: ورتاق ماقسات جولىنداعى تۇركى ىنتىماقتاستىعى حالىقارالىق ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتى» تاقىرىبىنداعى پلەنارلىق وتىرىس ءوتتى. سونداي-اق «I تۇركولوگيا قۇرىلتايىنا - 100 جىل (1926-2026)» ەستەلىك بەلگىسىن تاپسىرۋ ءراسىمى جانە تاقىرىپتىق پانەلدىك وتىرىستار ۇيىمداستىرىلدى.
ءىس-شاراعا تۇركى مەملەكەتتەرىمەن قاتار، الەمنىڭ 20 ەلىندەگى عىلىمي ورتالىقتاردان كەلگەن 80 گە جۋىق بەلگىلى تۇركولوگ عالىم، سونداي-اق تۇركى ىنتىماقتاستىعى باعىتىنداعى حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ولاردىڭ قاتارىندا قازاقستان دەلەگاتسياسى دا بولدى.
تۇركى الەمى اپتالىعى 3-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.