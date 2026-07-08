ءبىرىنشى سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى بارلىق مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە، ونىڭ ىشىندە «كەلەشەك مەكتەپتەرىندە» دە، 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر.
ءوتىنىشتى OQU ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى (oqu.edu.kz) ،eGov ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى ارقىلى نەمەسە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا تىكەلەي بارىپ، قاعاز تۇرىندە بەرۋگە بولادى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، «كەلەشەك مەكتەپتەرىنە» قابىلداۋ كەزىندە مەكتەپتىڭ قىزمەت كورسەتۋ اۋماعىندا تۇراتىن بالالار باسىم قۇقىققا يە. سونىمەن قاتار بوس ورىن بولعان جاعدايدا اتا-انالار (زاڭدى وكىلدەر) كەز كەلگەن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا ءوتىنىش بەرە الادى.
ءوتىنىش بەرۋ ءۇشىن زاڭدى وكىلدىڭ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تۇراقتى تىركەۋى بولۋى قاجەت. تۇرعىلىقتى مەكەنجاي مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەر ارقىلى راستالادى.
1-سىنىپقا قابىلداۋ ءۇشىن قاجەت قۇجاتتار:
• بالانىڭ 3×4 كولەمىندەگى فوتوسۋرەتى؛
• پروفيلاكتيكالىق ەگۋ كارتاسى (065/ە نىسانى)؛
• بالانىڭ دەنساۋلىق پاسپورتى (052-2/ە نىسانى)؛
• پسيحولوگيالىق-مەديتسينالىق-پەداگوگيكالىق كونسۋلتاتسيانىڭ (پ م پ ك) قورىتىندىسى (ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالار ءۇشىن).
مەكتەپالدى دايارلىقتان (0-سىنىپ) وتكەن ءبىلىم الۋشىلار اتا-انالارىنىڭ (زاڭدى وكىلدەرىنىڭ) ءوتىنىشى نەگىزىندە 1-سىنىپقا قابىلدانادى.
قابىلداۋ مەرزىمى وڭىرلەر بويىنشا:
27-مامىر – 31-تامىز:
استانا قالاسى، اباي، جەتىسۋ، قىزىلوردا جانە باتىس قازاقستان وبلىستارى.
10-ماۋسىم – 31-تامىز:
الماتى قالاسى، اقمولا، اقتوبە، جامبىل جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارى.
18-ماۋسىم – 31-تامىز:
شىمكەنت قالاسى، الماتى، قوستاناي، پاۆلودار جانە اتىراۋ وبلىستارى.
29-ماۋسىم – 31-تامىز:
تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قۇجات قابىلداۋ وڭىرلەردە ءارتۇرلى كۇندەرى باستالعانىمەن، بارلىق وڭىردە 2026-جىلعى 31-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
- قۇجاتتاردى الدىن الا تاپسىرىپ، قابىلداۋ مەرزىمىن وتكىزىپ الماڭىزدار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاندىق وقۋشىلار ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىندا تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزگەنىن جازعان ەدىك.