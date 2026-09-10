ءبىرىنشى كەزەڭدە جەڭدىم دەپ بوساڭسۋعا بولمايدى - Silk Way Star قاتىسۋشىسى رۋحيا بايدۇكەنوۆا
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ءوتىپ جاتقان Silk Way Star حالىقارالىق مۋزىكالىق جوباسىندا الەمنىڭ 12 ەلىنەن ونەرپازدار باق سىناپ جاتىر. قازاقستان اتىنان دوداعا قاتىسىپ جاتقان رۋحيا بايدۇكەنوۆا حالىقارالىق ساحنادا ۇلتتىق مۋزىكانى تانىستىرۋدىڭ ماڭىزى، بايقاۋعا ءان تاڭداۋى جانە كەلەسى كەزەڭگە دايىندىعى تۋرالى ايتتى.
- العاشقى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولعاندىقتان، بارلىعىمىز بۇل ساحناعا ءبىرىنشى رەت شىقتىق. ءبىر-ءبىرىمىزدى دە تولىق بىلمەيمىز. ۇپايىمىز افريكالىق قاتىسۋشىمەن بىردەي بولدى. كەيىن كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى ءبىرىنشى ورىنعا شىقتىم. ءتۇسىرىلىم اياقتالعاننان كەيىن عانا جەڭىسكە جەتكەنىمدى تولىق ءتۇسىندىم. ارينە، قاتتى قۋاندىم، ءبىراق الدىمىزدا ءالى توعىز كەزەڭ بار. ءبىر كەزەڭدە جەڭىسكە جەتتىم دەپ بوساڭسۋعا بولمايدى، سوندىقتان كەلەسى كەزەڭدەرگە دايىندىقتى جالعاستىردىم، - دەدى ءانشى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسى ەفيرىندە.
رۋحيا العاشقى كەزەڭگە تاڭداعان «بۇلبۇل» ءانىن قازاق مۋزىكاسىنىڭ ەڭ بيىك تۋىندىلارىنىڭ ءبىرى دەپ باعالاپ، ونىڭ ۆوكالدىق تۇرعىدان كۇردەلى ەكەنىن ايتتى.
- «بۇلبۇل» - لاتيف حاميديدىڭ ءانى. مەن ونى قازاق ءان ونەرىندەگى ەڭ بيىك شىڭداردىڭ بىرىندە تۇرعان شىعارمالاردىڭ ءبىرى دەپ ەسەپتەيمىن. مۋزىكالىق جاعىنان وتە كۇردەلى ءان. ءتىپتى ۆوكالدىق دەڭگەيى جوعارى شىعارمالاردىڭ اراسىنان توپ-3 كە ەنگىزەر ەدىم. العاشقى كەزەڭدە ءوزىمدى جاقسى كورسەتۋىم، بارلىق ۆوكالدىق مۇمكىندىگىمدى كورسەتۋىم كەرەك بولدى. سول سەبەپتى وسى ءاندى تاڭدادىم، - دەدى رۋحيا بايدۇكەنوۆا.
ال بايقاۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە رۋحيا ەل مەن جەر تاقىرىبىنا ارنالعان «قىران قۇستاي» ءانىن ورىندايدى. بۇل شىعارما «جوشى» انسامبلىمەن بىرگە جازىلعان.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق ساحنادا كۇردەلى شىعارمالاردى ورىنداۋ ءۇشىن ءانشى داۋىسقا ەرەكشە كۇتىم قاجەت ەكەنىن دە ايتتى. اسىرەسە، جوعارى نوتالاردى الۋ ءۇشىن داۋىسقا سالماق تۇسىرمەۋگە تىرىسادى.
- جوعارى نوتانى الۋ جانە ونى ساقتاپ تۇرۋ ءۇشىن كوپ سويلەمەۋگە، سۋىق سۋسىن ىشپەۋگە تىرىسامىن. جاقسى ۇيقى، تىنىش كوڭىل- كۇي دە ماڭىزدى. كوڭىل-كۇي جاقسى بولسا، ءان دە جاقسى شىعادى، - دەدى رۋحيا بايدۇكەنوۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، قازاقستاندىق ءانشى اقەركە اماليات «سلاۆيان بازارىندا» وتكەن XXXV حالىقارالىق ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلارى بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىن العانىن جازعان ەدىك.