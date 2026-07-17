ءبىرىڭعاي QR ەنگىزىلگەننەن كەيىن كارتامەن تولەم جاساۋعا بولا ما
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي QR جۇيەسى ىسكە قوسىلدى، الايدا بانك كارتاسىمەن نەمەسە سمارتفون ارقىلى (NFC) تولەم جاساۋ بۇرىنعىداي جالعاساتىن بولادى.
ساۋدا ورىندارى قولما-قول اقشاسىز تولەمنىڭ بارلىق ءتۇرىن قابىلداۋعا مىندەتتى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- كاسىپكەرلەردىڭ بانك كارتاسىمەن تولەم قابىلداۋدان باس تارتۋىنا ەش نەگىز جوق. سەبەبى بۇلاي ساتىپ الۋشىلاردى جوعالتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار ءبىرىڭعاي QR ارقىلى تولەم قابىلداعانى ءۇشىن كاسىپكەرلەر تولەيتىن كوميسسيا قازىر بانك كارتاسىمەن تولەم قابىلداۋ كەزىندە تولەپ جۇرگەن كوميسسيادان جوعارى بولمايدى، - دەدى بانك ءتوراعاسى.
ۇلتتىق بانكتىڭ تولەم جۇيەلەرى جانە سيفرلىق قارجى تەحنولوگيالارى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان اشىقبەكوۆتىڭ سوزىنشە، زاڭ بويىنشا ساۋدا ورىندارى بانك كارتاسىمەن، QR- كودپەن جانە موبيلدى قوسىمشا ارقىلى تولەم قابىلداۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى.
سونداي-اق ۇلتتىق بانك وكىلدەرى قولما-قول اقشاسىز تولەم قابىلداۋدان باس تارتقان كاسىپكەرلەرگە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، 17-شىلدەدە قازاقستاندا بانكارالىق QR ارقىلى تولەم جاساۋ سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى. ال 19-شىلدەدەن باستاپ ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىنە قاتىسۋ بارلىق ەكىنشى دەڭگەيلى بانك ءۇشىن مىندەتتى بولادى.