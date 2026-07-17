ءبىرىڭعاي QR جۇيەسى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن بانكتەردىڭ بونۋستارى ساقتالا ما
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي QR جۇيەسى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن دە بانكتەردىڭ بونۋستىق باعدارلامالارى وزگەرمەيدى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك تولەم جۇيەلەرى جانە سيفرلىق قارجى تەحنولوگيالارى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان اشىقبەكوۆ ايتتى.
ول ءبىرىڭعاي QR جۇيەسى ەنگىزىلگەننەن كەيىن دە بانكتەردىڭ بونۋستىق باعدارلامالارى ساقتالاتىنىن ايتتى. جاڭا جۇيە ارقىلى كليەنت ءوز بانكىنىڭ قوسىمشاسىمەن كەز كەلگەن ساۋدا ورنىندا تولەم جاساي الادى، بۇل رەتتە تەرمينالدىڭ قاي بانككە تيەسىلى ەكەنى ماڭىزدى بولمايدى.
- بانكتەردىڭ بونۋس جۇيەسىنە كەلسەك، ول بۇرىنعىداي ساقتالادى. ءار بانك ءوزىنىڭ بيزنەس شەشىمىنە قاراي بونۋس مولشەرىن كوبەيتۋگە، ازايتۋعا نەمەسە جۇيەگە وزگەرىس ەنگىزۋگە قۇقىلى، - دەدى سپيكەر.
سونداي-اق ول تولەم كەزىندە اقشا كەشىگىپ تۇسكەن نەمەسە قاتە اۋدارىلعان جاعدايدا كليەنت ءوز بانكىنە جۇگىنۋى قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى.
- بانك ماسەلەنى تەكسەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا ۇلتتىق تولەم كورپوراتسياسىمەن جانە تولەمگە قاتىسقان باسقا بانكتەرمەن بىرلەسىپ شەشەدى. كليەنت ءۇشىن قىزمەت كورسەتۋ ءتارتىبى وزگەرمەيدى، - دەدى دەپارتامەنت ديرەكتورى.
ەسكە سالايىق، بۇگىننەن باستاپ بانكتەردىڭ باسىم بولىگى ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىن ىسكە قوستى.