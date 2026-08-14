ءبىرى اناسىنا، ءبىرى ۇلىنا ءومىر سىيلادى: تۇركىستاندا ەكى وتباسىنىڭ مۇشەلەرى اۋرۋحانادان شىقتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىستىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىندا ەكى وتباسى ءۇشىن ەرەكشە كۇن بولدى. ءبىر كۇندە باۋىر جانە بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالعان ەكى ناۋقاس ەمىن ءساتتى اياقتاپ، ۇيلەرىنە شىعارىلدى.
ءبىر وتباسىندا 20 جىل بۇرىن اناسى ۇلىنا ءومىر سىيلاسا، بۇل جولى ۇلى باۋىرىنىڭ ءبىر بولىگىن اناسىنا بەرىپ، ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. ال ەكىنشى وتباسىندا اناسى ۇلىنا بۇيرەگىن بەرىپ، بالاسىنا ەكىنشى رەت ءومىر سىيلادى.
كۇردەلى باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى، پروفەسسور، اكادەميك بولاتبەك بايماحانوۆ باستاعان جوعارى بىلىكتى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن ءساتتى جاسالدى.
- بۇل - ترانسپلانتولوگيانىڭ زاماناۋي مۇمكىندىكتەرى مەن دارىگەرلەردىڭ كاسىبي شەبەرلىگىنىڭ ناتيجەسى. سونىمەن قاتار وتباسى مۇشەلەرىنىڭ ءبىر-بىرىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگى مەن جانقيارلىعىنىڭ ايقىن كورىنىسى، - دەلىنگەن تۇركىستان وبلىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى تاراتقان اقپاراتتا.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كۇردەلى وتالاردى جۇزەگە اسىرۋدا حيرۋرگتەرمەن قاتار انەستەزيولوگتار، رەانيماتولوگتار، مەيىرگەرلەر جانە باسقا دا مەديتسينا ماماندارىنىڭ ەڭبەگى ماڭىزدى.
وسىلايشا ەكى وتباسى دا ەمىن ءساتتى اياقتاپ، اۋرۋحانادان ۇيلەرىنە شىعارىلدى.