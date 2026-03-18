ءبىرقاتار زاڭ مەن زاڭعا تاۋەلدى اكتىلەردى جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەستەندىرۋ كەرەك - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت جاڭا كونستيتۋتسيانى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەپ، بەكىتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- قازاقستاندىقتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق باستامالارىن قولداپ، ءوز داۋىستارىمەن ناعىز وتانشىلدىقتىڭ ۇلگىسىن پاش ەتتى. بۇگىندە جاھان جۇرتىنىڭ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كوشباسشىلىعىنا جانە قابىلدانعان كونستيتۋتسيامىزدىڭ پروگرەسسيۆتى سيپاتىنا كۋا بولعانىن كورىپ وتىرمىز. بۇل قازاقستاننىڭ جوعارى بەدەلى مەن جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ تيىمدىلىگىن ايقىن بىلدىرەدى. ءوز كەزەگىندە، ءبىز پرەزيدەنتتىڭ كومانداسى رەتىندە، الدىمىزدا تۇرعان ماقسات- مىندەتتەرگە قول جەتكىزىپ، رەفورمالاردىڭ ساپاسى مەن وزىق قارقىنىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا ۇكىمەت پارلامەنتپەن بىرلەسىپ، تەز ارادا ءبىرقاتار زاڭ مەن زاڭعا تاۋەلدى اكتىلەردى جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس كەلتىرۋگە ءتيىس.
- اتاپ ايتقاندا، 5 جاڭا جانە قولدانىستاعى 8 كونستيتۋتسيالىق زاڭعا، سونداي-اق 60 تان استام زاڭعا، ونىڭ ىشىندە نەگىزگى كودەكستەرگە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ كەرەك. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيانى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەپ، بەكىتۋ قاجەت. بۇل اتا زاڭدى جاپپاي باسىپ شىعارۋدى، ونى قولجەتىمدى ەلەكتروندىق پلاتفورمالاردا ورنالاستىرۋدى، ءبىلىم بەرۋ سالاسى ءۇشىن ادىستەمەلىك نۇسقاۋلار مەن وقۋ-ادىستەمەلىك قۇرالداردى ازىرلەۋدى تالاپ ەتەدى. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى تۋرالى اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن تالقىلاپ جاتىر.