    09:53, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءبىرقاتار وڭىردەگى جولداردا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 08:30 دا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى اقمولا مەن سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا كولىكتىڭ بارللىق تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    اقمولا وبلىسى:

    - «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 304-341-شاقىرىم ارالىعى (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى)؛
    - «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولىنىڭ 0-61-شاقىرىم ارالىعى (كوكشەتاۋ قالاسىنان س ق و شەكاراسىنا دەيىن)؛
    - «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق» اۆتوجولىنىڭ 2-50-شاقىرىم ارىلىعى (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى).

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى:

    - «استانا - كوكشەتاۋ- پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 341-367-شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - كەللەروۆكا اۋىلى)؛
    - «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولىنىڭ 61-91-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - ساۋمالكول اۋىلىنا دەيىن)؛
    - «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق» اۆتوجولىنىڭ 50-85-شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - چكالوۆ اۋىلى).
    جولدى 2025 -جىلعى 30-جەلتوقسان ساعات 12:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
