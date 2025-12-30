ءبىرقاتار وڭىردەگى جولداردا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 08:30 دا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى اقمولا مەن سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا كولىكتىڭ بارللىق تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.
اقمولا وبلىسى:
- «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 304-341-شاقىرىم ارالىعى (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى)؛
- «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولىنىڭ 0-61-شاقىرىم ارالىعى (كوكشەتاۋ قالاسىنان س ق و شەكاراسىنا دەيىن)؛
- «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق» اۆتوجولىنىڭ 2-50-شاقىرىم ارىلىعى (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى).
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى:
- «استانا - كوكشەتاۋ- پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 341-367-شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - كەللەروۆكا اۋىلى)؛
- «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولىنىڭ 61-91-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - ساۋمالكول اۋىلىنا دەيىن)؛
- «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق» اۆتوجولىنىڭ 50-85-شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - چكالوۆ اۋىلى).
جولدى 2025 -جىلعى 30-جەلتوقسان ساعات 12:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.