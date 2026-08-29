ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى: قاي ايماقتاردا اۋا رايى قولايسىز بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە 2026 -جىلعى 29-تامىزعا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق مالىمدەدى.
استانادا تۇندە جاڭبىر، كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋادى. كەي ۋاقىتتا نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك، سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14، ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى، ال وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جانە اتىراۋ قالاسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، قاتتى جەل سوعۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20، كەي ۋاقىتتا 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندىدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن جەل سوعادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا تۇندە سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن جەل سوعىپ، ەكپىنى 15 م/س- قا دەيىن جەتەدى. قالادا دا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جەل ەكپىنى 15-20, كەي ۋاقىتتا 23 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى +35 گرادۋسقا دەيىن جەتەتىن قاتتى ىستىق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى.
الماتى وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، باتىسىندا جانە شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا +35 گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىستىق بولادى. قونايەۆتا اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+36 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. قالادا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىسى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا دا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز 15-20 م/س بولادى. پەتروپاۆلدا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ كۇندىزگى ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
اقتوبە وبلىسىندا ورتالىقتا، سولتۇستىك- شىعىستا جانە سولتۇستىك- باتىستا جوعارى ءورت قاۋپى، ال جالپى وبلىس اۋماعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە دە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ باتىستا جانە ورتالىقتا ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا كەي ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ كۇندىزگى ەكپىنى 15-18 م/س بولادى. قالادا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20، ال باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س-قا دەيىن جەتەدى. پاۆلوداردا جاڭبىر، نايزاعاي، تۇندە قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋادى. وڭتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
جامبىل وبلىسىندا كۇندىز سولتۇستىك- شىعىستا جانە تاۋلى اۋدانداردا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا دا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ سولتۇستىكتە جانە تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە جانە تۇركىستاندا دا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
جەتىسۋ وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى. الاكول كولدەرى ماڭىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا كۇندىز +35…+36 گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
بۇعان دەيىن جازدىڭ سوڭعى كۇندەرىندە اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، ەكپىندى جەل سوعىپ، بۇرشاق جاۋاتىنى حابارلاندى.