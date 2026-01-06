ءبىرقاتار شايدىڭ قۇرامىنان تىيىم سالىنعان زاتتار تابىلىپ، ساتىلىمنان الىنىپ تاستالدى
استانا. KAZINFORM - باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەردىڭ قاۋلىسى بويىنشا، ءبىرقاتار شايدىڭ ساتىلىمىنا شەكتەۋ قويىلدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ 2026 -جىلعى 5-قاڭتارداعى № 1-پ گ س ۆ قاۋلىسىمەن حالىقتىڭ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق سالاماتتىلىعى سالاسىنداعى باقىلاۋ ماقساتىندا ساتىپ الۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ءتيىستى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردىڭ، كەدەن وداعىنىڭ «تاماق ونىمدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» (021/2011 ك و ت ر)، «تاعامدىق قوسپالاردىڭ، حوش يىستەندىرگىشتەردىڭ جانە تەحنولوگيالىق قوسالقى قۇرالداردىڭ قاۋىپسىزدىگى تالاپتارى» (029/2012 ك و ت ر)، «تاماق ونىمدەرىن قاپتامالاۋ بولىگىندە» (022/2011 ك و ت ر) تەحنيكالىق رەگلامەنتتەرىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن شايدى اكەلۋگە جانە ساتۋعا تىيىم سالىندى، - دەپ حابارلادى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى.
حالىقتىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا باقىلاۋ ماقساتىندا ساتىپ الۋ جانە ساراپتاما جۇرگىزۋ بارىسىندا قۇرامىندا تاعامدىق بوياعىشتار (سارى «كۇن باتۋى» (E110)، تارترازين (E102)، پونسو 4R (E124) ) بار قارا شايدىڭ ءوندىرىلىپ، ساتىلۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. ولاردى شايدا قولدانۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى.
بۇدان بولەك، حالىقتىڭ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى تەرگەۋ بارىسىندا شاي قاپتامالارىندا شاي ءوندىرىسى مەن قاپتالۋىندا راستالماعان مەكەنجايلاردىڭ كورسەتىلگەنى انىقتالدى. بۇل قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋعا رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارىنىڭ جوقتىعىن كورسەتەدى.
وسىعان بايلانىستى، كەلەسى قارا شاي اتاۋلارىنىڭ اكەلىنۋى مەن ساتىلۋىنا تىيىم سالىندى:
- «اپامنىڭ ءشايى Premium gold»، «بالقيا Premium gold»، ءوندىرۋشىسى «Orda Trade Astana» ج ش ق (الماتى وبلىسى) ءوندىرىسى، Al-Hayat Golg6؛
- «Sultan Suleyman» «Pakistan tea»، ءوندىرۋشىسى «Real Trade Astana» ج ش ق (استانا ق. )
- «بالقيا Premium gold»، ءوندىرۋشى «ال-حاديا» ج ق (الماتى ق. )؛
- «Aje Onim»، ءوندىرۋشى «وردا چاي» ج ق (الماتى ق. ) «كالتسي» ج ش س تاپسىرىسى بويىنشا:
- Al-Hayat Golg، ءوندىرۋشى «Empire KENIY E. P. Z. Limited» (الماتى وبلىسى)؛
- «Al-Jannat Premium»، ءوندىرۋشى «Ferdaus» ج ق (الماتى ق. )؛
- «Alfarah» (ءوندىرۋشىسى قاپتامادا كورسەتىلمەگەن).
ايتا كەتەيىك، 45 جاستان اسقاندارعا شاي ءىشۋدى ازايتقان ءجون. سەبەبى شاي ادام اعزاسىنا كالتسيدىڭ ءسىڭۋىن تەجەيدى.
شايدىڭ زيانى مەن پايداسى تۋرالى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن ديەتولوگ مامان ايتىپ بەردى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا