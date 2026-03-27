ءبىرقاتار باسشى قىزمەتىنەن بوساتىلدى - مينيستر الماتىداعى جول اپاتى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى
الماتى. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ الماتىدا بولعان ادام ولىمىنە اكەلگەن جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، جاعدايدىڭ ەرەكشە باقىلاۋدا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- الماتىدا بولعان جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان قازا تاپقانداردىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتامىن. بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، فاكت بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى جۇرگىزۋشىگە سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الۋ بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. ول زاڭنىڭ بۇكىل قاتاڭدىعىمەن جازالانادى. مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا الماتىعا وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ، اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ جانە جەكە قۇراممەن جۇمىس جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جىبەرىلدى. جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار باسقا دا زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ بولۋى تۋرالى ۋاجدەر بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى. ءبىرقاتار باسشى اتقارىپ وتىرعان قىزمەتتەرىنەن بوساتىلدى. بارلىعىنا قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىنىن ەرەكشە اتاپ وتەمىن. ەشكىم دە جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارا المايدى. زاڭ بارىنە ورتاق، - دەپ جازدى ءى ءى م باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بىرنەشە كۇن بۇرىن ءال-فارابي داڭعىلىندا ەكى اۆتوكولىك سوقتىعىسىپ، سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپتى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن قابدۇلدينوۆ حالىقپەن كەزدەسۋ كەزىندە رەزونانس تۋدىرعان جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەردى. ول جول اپاتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- Zeekr اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادا جاتىر. الداعى ۋاقىتتا وعان قاتىستى تەرگەۋ ارەكەتتەرى تولىق جۇرگىزىلىپ، جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىنادى، - دەدى پوليتسيا باستىعى.