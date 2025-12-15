ءبىرقاتار اۆتوجولداردا قوزعالىس اشىلىپ، كەي ۋچاسكەلەردە شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - 15-جەلتوقسان كۇنى اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا قوزعالىس رەجيمى وزگەردى.
اقتوبە وبلىسىندا «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 835-971-شاقىرىم ارالىعىندا، ياعني حرومتاۋ قالاسىنان قارابۇتاق اۋىلىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن قوزعالىس قايتا اشىلدى.
سونىمەن قاتار ساعات 11:30-دان باستاپ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا رۇقسات بەرىلدى.
قاراعاندى وبلىسىندا «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750 شاقىرىم ارالىعى، بالقاش قالاسىنان جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىنگى بولىگىندە كولىك قوزعالىسى اشىلدى.
جامبىل وبلىسىندا وسى اۆتوجولدىڭ 2005-2152-شاقىرىم ارالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان بۋرىلبايتال اۋىلىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە دە بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسى قالپىنا كەلتىرىلدى.
الايدا ءبىرقاتار وڭىردە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.
قاراعاندى وبلىسىندا 15-جەلتوقسان ساعات 11:30-دان باستاپ « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 788-906 شاقىرىم ارالىعىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان توپار ەلدى مەكەنىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى. اتالعان جولدى ساعات 20:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سول سياقتى ۇلىتاۋ وبلىسىندا ءدال وسى اۆتوجولدىڭ 756-788-شاقىرىم ارالىعىندا، جاڭاارقا ەلدى مەكەنىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىنگى بولىگىندە كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇل ۋچاسكەدە دە جولدى 15-جەلتوقسان ساعات 20:00-دە اشۋ كوزدەلگەن.
جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلار جول جاعدايىنا قاتىستى وزەكتى اقپاراتتى تاۋلىك بويى 1403 بايلانىس ورتالىعى ارقىلى الا الادى.