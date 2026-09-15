ءبىر چەمپيوناتتا بەس مەدال: ۇلتتىق ۇلان ساربازى جۇزۋدەن ەكى التىن، ءۇش كۇمىس الدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانى 6636 اسكەري ءبولىمىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى قاتارداعى جاۋىنگەر نۇرتاس الىبەكوۆ 12-13 قىركۇيەك كۇندەرى استانادا وتكەن «ماستەرس» ساناتىنداعى جۇزۋدەن قازاقستاننىڭ اشىق چەمپيوناتىندا بەس مەدال جەڭىپ الدى.
بۇل تۋرالى قۋاتتى قۇرىلىمنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءوز جاس ساناتىندا ۇلاندىق 200 مەترگە كەشەندى جۇزۋدەن جانە 100 مەترگە براسس ادىسىمەن جۇزۋدەن ءبىرىنشى ورىن يەلەندى. سونداي-اق 50 مەترگە ەركىن ءجۇزۋ، 50 مەترگە براسس ادىسىمەن ءجۇزۋ جانە 100 مەترگە شالقالاپ جۇزۋدەن ءۇش كۇمىس مەدالعا قول جەتكىزدى.
- چەمپيوناتتىڭ ەستە قالارلىق ساتتەرىنىڭ ءبىرى اسكەري قىزمەتشى قازاقستاندىق ءجۇزۋدىڭ تانىمال وكىلدەرىمەن ءبىر جولدا سىنعا ءتۇستى. ول ۇلتتىق قۇرامانىڭ جاتتىقتىرۋشىسى، حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى گەنناديي گورديەنكومەن جانە 2016-جىلعى ريو وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى دميتري بالاندينمەن ءبىر ءجۇزۋ جولاعىندا باق سىنادى. جاس سپورتشى ءۇشىن مۇنداي باسەكەلەستىك ءوز مۇمكىندىگىن تاعى ءبىر مارتە سىناپ، جوعارى ناتيجە ءۇشىن كۇرەسۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تامىز ايىندا بۋراباي كولىندە وتكەن X- WATERS Kazakhstan 2026 حالىقارالىق ءجۇزۋ جارىسى دا سپورتشى ءۇشىن ناتيجەلى وتكەن. نۇرتاس الىبەكوۆ 500 مەترگە جۇزۋدە ءۇشىنشى ورىن الىپ، 3×500 مەترلىك كوماندالىق ەستافەتادا كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.
ۇلاندىق ءۇشىن ءجۇزۋ الدەقاشان اۋەسقويلىقتان اسىپ، دەنە دايىندىعىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعان. جاتتىعۋ مەن جارىس كەزىندە قالىپتاسقان ءتارتىپ پەن توزىمدىلىك ونىڭ اسكەري قىزمەتىندە دە وز كومەگىن تيگىزىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري قىزمەتشىسى قازاقستان كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى اتانعان بولاتىن.