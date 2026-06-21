ءبىر وتباسى شەتەلدەگى دەمالىسقا قانشا شىعىندايدى
استانا. KAZINFORM - جازدا تۋريزم سالاسى قاربالاسقا تولى بولادى. سۇرانىس ارتادى، سايكەسىنشە باعا دا وسەدى. قازاقستانداعى ءىرى تۋروپەراتورلاردىڭ ۇسىنىسىن تالداۋ كەزىندە ءتورت ادامنان تۇراتىن ءبىر وتباسىنىڭ (ەكى ەرەسەك جانە ەكى بالا) 7 تۇندىك تۋر قۇنى انىقتالدى. Kazinform ءتىلشىسى الماتى قالاسىنان شىعاتىن تۋر باعاسىن سارالادى.
تۋرمارشرۋت باعاسىن ەسەپتەگەندە ەڭ ارزان ۇسىنىس تاڭدالدى. بۇل سوماعا اۋە بيلەتى مەن قوناقۇيدە تۇرۋ قىزمەتى كىرەدى. سونىمەن بىرگە تەك تاڭعى اس ەسەپتەلدى. ەگەر ءۇش مەزگىل ىستىق تاماق كىرسە، باعاسى وسە تۇسەدى. وتباسىلىق دەمالىس باعىتتارىنىڭ رەيتينگى (ەڭ ارزانى مەن ەڭ قىمباتى) مىناداي:
گرۋزيا (850 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ) - ەڭ قولجەتىمدى باعىت. بۇل ەل جاقىن، سايكەسىنشە ۇشۋ ۋاقىتى قىسقا. ءارى تىكەلەي رەيستەر كوپ جانە ارزان باسپانا جەتكىلىكتى. الايدا تۋريستەر تاماقتانۋ شىعىنىن وزدەرى كوتەرەدى.
مىسىر (920 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ) مەن تۇركيا (990 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ) - قازاقستاندىقتار اراسىندا ەڭ تانىمال چارتەرلىك باعىتتاردىڭ ءبىرى. ارزانىنىڭ وزىندە «ءبارى قوسىلعان» قىزمەتى بولۋى مۇمكىن. ءبىراق جاتىن ورىن تەڭىزدەن الىستاۋ ورنالاسقان ءۇش جۇلدىزدى قوناق ءۇي بولادى. وتباسىلىق دەمالىسقا قولايلى بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي مەن ساپالى All Inclusive جۇيەسىن تاڭداساڭىز جولدامانىڭ قۇنى شامامەن 1,5-2 ەسە وسەدى.
ۆەتنام (1,05 ميلليون تەڭگەدەن باستاپ) مەن تايلاند (1,15 ميلليون تەڭگەدەن باستاپ) - الىس ءارى تاسىمال قۇنى جوعارى باعىتتار، ياعني قازاقستاندىقتار ءۇشىن تاياۋ شىعىس ساپارى قىمباتىراق. نەگىزى تۋرتوپتاماعا تەك تاڭعى اس كىرەدى. سوندىقتان تۇسكى جانە كەشكى استى تۋريستەر وزدەرى تولەيدى.
مالديۆ ارالدارى (2 ميلليون تەڭگەدەن باستاپ) جانە بالي (2,35 ميلليون تەڭگەدەن باستاپ) - ەڭ قىمبات ءارى پرەميۋم ساناتىنداعى كۋرورت. ءتورت ادامعا ارنالعان اۋە بيلەتى (باليعا كوبىنە بىرنەشە رەت اۋىسىپ ۇشۋعا تۋرا كەلەدى) جالپى بيۋدجەتتىڭ 70 پايىزىن قۇراۋى دا مۇمكىن. مالديۆ ارالدارىنا تەك تاڭعى اس قاراستىرىلعان كەزدە قوناق ءۇي اۋماعىنداعى قىمبات مەيرامحانالارعا قوسىمشا اقى تولەۋگە تۋرا كەلەدى. بۇل كەزدە جالپى شىعىن ەكى ەسەگە دەيىن ارتىپ كەتەدى.
جولدامانىڭ باعاسى بالالاردىڭ جاسىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. كوپتەگەن قوناقۇيدە 6- 12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا جەڭىلدىك ۇسىنادى. ال ەگەر بالالار جاس ءوسپىرىم بولسا، ولار ەرەسەكتەر سياقتى تولىق تۋرمارشرۋت باعاسىن الادى، ياعني ساپار قۇنى ەداۋىر قىمباتتاۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، ارزان تۋردى تاڭداعان وتباسى قوسىمشا شىعىنعا دايىن بولۋى كەرەك. ولاردىڭ قاتارىندا اۋەجايدان قوناقۇيگە دەيىنگى تاسىمال، مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ، كۋرورتتىق تولەم (بالي مەن مالديۆ ارالدارىندا)، سونداي-اق ويىن-ساۋىققا جۇمسالاتىن اقشا بار.
ساراپشىلار شىعىندى ازايتۋ ءۇشىن جولدامانى بىرنەشە اي بۇرىن ەرتە برونداۋعا كەڭەس بەرەدى. سەبەبى شىلدە- تامىز ايلارىندا وتباسىلىق ارزان جولداما تابۋ قيىن. كەيدە باعاسىن كۇرت ارزانداتىپ ۇسىنادى. مۇندايدا قولايلى نومىرلەر ەڭ الدىمەن ساتىلىپ كەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل باعا ماۋسىم ايىندا ەسەپتەلدى. ۆاليۋتا باعامى مەن اۋە كومپانيالارىنىڭ تاريفى دە جولدامانىڭ جالپى قۇنىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
ەسكە سالساق، قازىر ىشكى تۋريزمگە دە سۇرانىسقا جوعارى. بىلتىر قازاقستانداعى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى 4482 گە جەتتى، ال ولاردىڭ جالپى سىيىمدىلىعى 232 مىڭنان استام توسەك-ورىندى قۇرادى.