ءبىر وتباسى الاكولدەگى ارالدا قالىپ قويعان
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ قۇتقارۋشىلارى الاكولدەگى ارالداردىڭ بىرىندە قالىپ قويعان ءتورت ادامدى، ونىڭ ىشىندە ءبىر بالانى جاعاعا امان-ەسەن ەۆاكۋاتسيالادى.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا الاكول كولىنىڭ اكۆاتورياسىن پروفيلاكتيكالىق پاترۋلدەۋ كەزىندە انىقتالعان.
بەلگىلى بولعانداي، دەمالۋشىلار مىنگەن جالعا الىنعان شاعىن كولەمدى كەمە تەحنيكالىق اقاۋعا ۇشىراپ، ولار وزدىگىنەن جاعاعا ورالا الماعان.
- ت ج م قىزمەتكەرلەرى ءجۇزۋ قۇرالىن پايدالانىپ، ءتورت ادامدى، ونىڭ ىشىندە ءبىر بالانى جاعاعا قاۋىپسىز ەۆاكۋاتسيالادى. ەۆاكۋاتسيالانعاندارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعان جوق،- دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ت ج م ازاماتتارعا سۋعا شىعار الدىندا ءجۇزۋ قۇرالىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋدى، كەمەنى شامادان تىس جۇكتەمەۋدى، قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن پايدالانۋدى جانە اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرۋدى ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، الاكولدەگى پاروم اپاتىنان كەيىن ايەل ەكى اياعىنان ايىرىلدى.