ءبىر وبلىستىڭ وقۋشىلارى تولىقتاي ونلاينعا جىبەرىلدى
استانا. قازاقپارات - قوستانايدا ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى مەكتەپ وقۋشىلارى مەن كەيبىر كوللەدج ستۋدەنتتەرى قاشىقتان وقۋعا كوشتى، دەپ حابارلايدى Alau.kz.
قالانىڭ ءبىلىم ءبولىمى 25-قاراشادان باستاپ اپتا سوڭىنا دەيىن وقۋ ۇدەرىسىن ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرعانىن حابارلادى. بۇل شەشىم ج ر ۆ ي مەن تۇماۋدىڭ كوبەيۋى، سونداي-اق وقۋشىلار مەن پەداگوگتار اراسىنداعى قايتالاما جاعدايلاردىڭ ارتۋىنا بايلانىستى قابىلداندى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا پەداگوگيكالىق كەڭەستەر مەن ءبىلىم ۇيىمدارى ديرەكتورلارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىستارىندا كەلىسىلگەن. ونىڭ باستى ماقساتى - وقۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ.
ءبىلىم ءبولىمى اتا-انالار مەن وقۋشىلارعا سىنىپ جەتەكشىلەرىنىڭ حابارلامالارى مەن مەكتەپتەردىڭ رەسمي اقپاراتتىق ارنالارىنا نازار اۋدارىپ، ساباق كەستەسى مەن ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەر بويىنشا جاڭارتىلعان مالىمەتتەردى ۋاقىتىلى قاراپ وتىرۋدى ۇسىنادى.