ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:40, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ءبىر وبلىستىڭ وقۋشىلارى تولىقتاي ونلاينعا جىبەرىلدى

    استانا. قازاقپارات - قوستانايدا ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى مەكتەپ وقۋشىلارى مەن كەيبىر كوللەدج ستۋدەنتتەرى قاشىقتان وقۋعا كوشتى، دەپ حابارلايدى Alau.kz.

    қашықтан оқыту
    فوتو: Freepik

    قالانىڭ ءبىلىم ءبولىمى 25-قاراشادان باستاپ اپتا سوڭىنا دەيىن وقۋ ۇدەرىسىن ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرعانىن حابارلادى. بۇل شەشىم ج ر ۆ ي مەن تۇماۋدىڭ كوبەيۋى، سونداي-اق وقۋشىلار مەن پەداگوگتار اراسىنداعى قايتالاما جاعدايلاردىڭ ارتۋىنا بايلانىستى قابىلداندى.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا پەداگوگيكالىق كەڭەستەر مەن ءبىلىم ۇيىمدارى ديرەكتورلارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىستارىندا كەلىسىلگەن. ونىڭ باستى ماقساتى - وقۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ.

    ءبىلىم ءبولىمى اتا-انالار مەن وقۋشىلارعا سىنىپ جەتەكشىلەرىنىڭ حابارلامالارى مەن مەكتەپتەردىڭ رەسمي اقپاراتتىق ارنالارىنا نازار اۋدارىپ، ساباق كەستەسى مەن ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەر بويىنشا جاڭارتىلعان مالىمەتتەردى ۋاقىتىلى قاراپ وتىرۋدى ۇسىنادى.

    تەگ:
    ايماق قوستاناي جاڭالىقتار
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار