    13:24, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ءبىر وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى

    تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاسجولدا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    - 9 -قاڭتار ساعات 12:30 دا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164 شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما اۋىلىنان - دوستىق ستانساسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، جولدى 12- قاڭتار ساعات 08:30 دا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    بۇعان دەيىن 9 - قاڭتاردا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق ەكەنىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
