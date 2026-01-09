13:24, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ءبىر وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاسجولدا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.
- 9 -قاڭتار ساعات 12:30 دا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164 شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما اۋىلىنان - دوستىق ستانساسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، جولدى 12- قاڭتار ساعات 08:30 دا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
