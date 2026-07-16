ءبىر سۋرەتتىڭ تاريحى: مەسسي شومىلدىرعان ءسابي 19 جىلدان كەيىن وعان قارسى فينالدا شىعادى
استانا.قازاقپارات - 19-شىلدە كۇنى ارگەنتينا مەن يسپانيا قۇرامالارى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا كەزدەسەدى.
ءبىر قىزىقتى جايت، فينالدا وسىدان 19 جىل بۇرىن جاس مەسسيدىڭ قۇشاعىندا جۋىنىپ جاتقان كىشكەنتاي نارەستە، بۇگىندە يسپانيانىڭ باس جۇلدىزى لامين يامال ءوز ۇستازىمەن بەتپە-بەت كەلەدى.
فينال قارساڭىندا الەۋمەتتىك جەلىدە مەسسيدىڭ 5 ايلىق يامالدۋ جۋىندىرىپ جاتقان سۋرەت تاراپ جاتىر. Kursiv Media الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن اۋدارعان بۇل ارحيۆتىك فوتوسۋرەتتىڭ قۇپياسى مەن ونىڭ قالاي جاسالعانى تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەردى ۇسىنادى.
2007-جىلعى فوتوسەسسيا
بۇل تاريحي سۋرەت 2007-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا جاسالعان. ول كەزدە 20 جاستاعى ليونەل مەسسي «بارسەلونانىڭ» نەگىزگى قۇرامىندا ونەر كورسەتىپ، بولاشاعىنان ۇلكەن ءۇمىت كۇتتىرەتىن جاس ويىنشى بولاتىن. ال ونىڭ لەگەندە شومىلدىرىپ جاتقان ءسابيى نەبارى بەس ايلىق لامين يامال ەدى.
ءتۇسىرىلىمدى «بارسەلونا» كلۋبىنىڭ قورى Diario Sport گازەتىمەن بىرلەسىپ، يۋنيسەف جانە كاتالونيانىڭ باسقا دا قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنا قاراجات جيناۋ ماقساتىندا 2008-جىلعى كۇنتىزبە ءۇشىن ارنايى ۇيىمداستىرعان. اكسيا اياسىندا كلۋب فۋتبولشىلارى جىل سايىن بالالارمەن سۋرەتكە تۇسەتىن. جوباعا جۇزدەگەن وتباسى قاتىسىپ، بۇل سۋرەتتەردىڭ كوبى ۋاقىت وتە كەلە ۇمىتىلىپ كەتكەن. الايدا، بولاشاقتا 8 رەت «التىن دوپتى» يەلەنەتىن مەسسيدىڭ جۇبى رەتىندە ءدال وسى لامين يامال تاڭدالعان ەدى.
«ەكەۋى دە قاتتى ۇيالدى»: فوتوگرافتىڭ ەستەلىگى
سۋرەتتىڭ اۆتورى، تانىمال فوتوگراف دجوان مونفورت بۇل كادردىڭ وڭايلىقپەن كەلمەگەنىن ايتادى:
«بۇل وتە كۇردەلى ءتۇسىرىلىم بولدى. ليونەل مەسسي قازىردىڭ وزىندە وتە ۇياڭ ادام، ال جاس كەزىندە ودان دا بەتەر ۇياڭ بولاتىن. ونىڭ الدىندا سۋ تولى كىشكەنتاي پلاستيك ۆاننا مەن بەيتانىس ءسابي جاتىر. باستاپقىدا ولاردىڭ اراسىندا ەشقانداي بايلانىس بولمادى، بارىمىزگە ءسال ىڭعايسىز ەدى. ءبىراق بىرتە-بىرتە ءبىر-بىرىنە ۇيرەنىسىپ، ناتيجەسىندە كەرەمەت جىلى كادر شىقتى».
بالا جاتىرقاماسىن دەپ تۇسىرىلىمگە لاميننىڭ اناسى شەيلا ەبانا دا قاتىستى. ول بالاسىن بارسەلونادان 40 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان ماتارو قالاسىنان «كامپ نوۋ» ستاديونىنا دەيىن الىپ كەلگەن ەدى.
بالا يامالدان جۇلدىز يامالعا دەيىن
وسى فوتودان كەيىن ارادا 6,5 جىل وتكەندە، كىشكەنتاي لامين ماتارودان بارسەلوناعا فۋتبول جاتتىعۋلارىنا قاتىسۋ ءۇشىن قاتىناي باستايدى. 2014-جىلى «بارسەلونانىڭ» ايگىلى «لا ماسيا» اكادەمياسىنا قابىلدانادى.
وسىلايشا، يامال جاستايىنان تاڭعالارلىق ناتيجەلەر كورسەتە باستادى. 15 جاسىندا - يسپانيا چەمپيوناتىندا دەبيۋت جاسادى. 16 جاسىندا - يسپانيا ۇلتتىق قۇراماسى ساپىندا العاشقى ويىنىن وتكىزدى.
2024 -جىلدىڭ جازىندا - يسپانيامەن بىرگە ەۋروپا چەمپيوناتىندا جارقىراپ، ءتۋرنيردىڭ باستى قاھارماندارىنىڭ بىرىنە اينالدى. ءدال وسى ەۋرو-2024 كەزىندە ونىڭ اكەسى مۋنير ناسراۋي بۇل ارحيۆتىك سۋرەتتەردى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاپ، الەمدى تاڭعالدىرعان بولاتىن.
بۇگىندە لامين يامال «بارسەلونا» كلۋبىندا كەزىندە مەسسيدىڭ ءوزى ونەر كورسەتكەن 10- ءنومىرلى جەيدەدە وينايدى.
تاريح قايتا جازىلاتىن كۇن: 19-شىلدە
فوتوگراف دجوان مونفورت بۇل سايكەستىكتى «لوتەرەيادان باس جۇلدە ۇتىپ الۋمەن بىردەي» دەپ باعالايدى. بۇل سۋرەت ونىڭ مانسابىنداعى ەڭ تانىمال كادرعا اينالدى.
ەندى، فوتوسەسسيادان كەيىن تۋرا 19 جىل وتكەندە، ۇستاز بەن شاكىرت، اڭىز بەن بولاشاق جارىق جۇلدىز الەم چەمپيوناتىنىڭ شەشۋشى ماتچىندا بەتپە-بەت كەلەدى. ارگەنتينا ءوزىنىڭ چەمپيوندىق تيتۋلىن قورعاپ قالۋعا تىرىسسا، يسپانيا لامين يامالدىڭ باستاۋىمەن باس كۋبوكتى جەڭىپ الۋدى كوزدەيدى.
راۋان مۋتاير
kz.kursiv