ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ءبىر جىلدا قازاقستان حالقىنىڭ سانى قالاي ءوستى؟

    استانا. قازاقپارات - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2025-جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ سانىن جاريالادى.

    ا
    Фото: Kazinform

    مالىمەتكە سۇيەنسەك، قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20478879 ادامعا جەتكەن. جىل باسىندا ەلدە 20283399 ادام تۇرعان. 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرگى ءوسىم 195480 ادامنان استى.

    حالىق سانى ەڭ كوپ وڭىرلەر

    حالىق ەڭ تىعىز قونىستانعان وڭىرلەر:

    الماتى - 2345012 ادام؛

    تۇركىستان وبلىسى - 2148168 ادام؛

    استانا - 1630640 ادام؛

    الماتى وبلىسى - 1592652 ادام.

    حالقى ءبىر ميلليوننان اساتىن وڭىرلەر:

    شىمكەنت - 1291011 ادام؛

    جامبىل وبلىسى - 1215892 ادام؛

    قاراعاندى وبلىسى - 1131438 ادام.

    حالىق سانى ەڭ از وڭىرلەر

    ۇلىتاۋ وبلىسى - 219200 ادام؛

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 514732 ادام؛

    اباي وبلىسى - 596000 ادام.

    ايتا كەتەيىك، حالىقتىڭ باسىم بولىگى قالالاردا تۇرادى. قالا حالقىنىڭ سانى - 13013064 ادام، ال اۋىلدى جەرلەردە 7465815 ادام تۇرادى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار