ءبىر جىلدا قازاقستان حالقىنىڭ سانى قالاي ءوستى؟
استانا. قازاقپارات - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2025-جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ سانىن جاريالادى.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20478879 ادامعا جەتكەن. جىل باسىندا ەلدە 20283399 ادام تۇرعان. 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرگى ءوسىم 195480 ادامنان استى.
حالىق سانى ەڭ كوپ وڭىرلەر
حالىق ەڭ تىعىز قونىستانعان وڭىرلەر:
الماتى - 2345012 ادام؛
تۇركىستان وبلىسى - 2148168 ادام؛
استانا - 1630640 ادام؛
الماتى وبلىسى - 1592652 ادام.
حالقى ءبىر ميلليوننان اساتىن وڭىرلەر:
شىمكەنت - 1291011 ادام؛
جامبىل وبلىسى - 1215892 ادام؛
قاراعاندى وبلىسى - 1131438 ادام.
حالىق سانى ەڭ از وڭىرلەر
ۇلىتاۋ وبلىسى - 219200 ادام؛
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 514732 ادام؛
اباي وبلىسى - 596000 ادام.
ايتا كەتەيىك، حالىقتىڭ باسىم بولىگى قالالاردا تۇرادى. قالا حالقىنىڭ سانى - 13013064 ادام، ال اۋىلدى جەرلەردە 7465815 ادام تۇرادى.