ءبىر جىلدا باسپانانى جالعا الۋ قۇنى قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرۋ قۇنى 1 شارشى مەتر ءۇشىن ورتا ەسەپپەن 5024 تەڭگەگە جەتتى. سوڭعى سەگىز ايدا باعا 10,2 پايىزعا وسكەن.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، 2024-جىلعى جەلتوقساننان بەرى رەسپۋبليكا بويىنشا جالعا الۋ اقىسى 13,1 پايىزعا قىمباتتاعان. الايدا جەكەلەگەن وڭىرلەردە ءوسىم ورتاشا رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن ەداۋىر جوعارى تىركەلگەن.
اتاپ ايتقاندا، پاۆلوداردا جالدامالى تۇرعىن ءۇي باعاسى ءبىر جىلدا 42,9 پايىزعا، پەتروپاۆلدا 40,9 پايىزعا ارتقان. اقتوبەدە ءوسىم 30,4 پايىزدى قۇراسا، وسكەمەندە جالعا الۋ اقىسى 23,1 پايىزعا قىمباتتاعان.
مەگاپوليستەردەگى ديناميكا
2025-جىلعى ءساۋىر مەن جەلتوقسان ارالىعىندا ەلدىڭ ءىرى قالالارىندا جالدامالى تۇرعىن ءۇي باعاسى ءبىرقالىپتى وسكەن. ستاتيستيكاعا سايكەس، رەسپۋبليكا بويىنشا 1 شارشى مەتردىڭ ورتاشا قۇنى 4558 تەڭگەدەن 5024 تەڭگەگە دەيىن قىمباتتتادى.
وسى كەزەڭدە استانادا جالعا الۋ اقىسى 5005 تەڭگەدەن 5551 تەڭگەگە جەتىپ، 10,9 پايىزعا وسكەن. الماتىدا باعا 5437 تەڭگەدەن 5965 تەڭگەگە دەيىن، ال شىمكەنتتە جالدامالى تۇرعىن ءۇي قۇنى 3917 تەڭگەدەن 4252 تەڭگەگە كوتەرىلگەن.
قازىرگى تاڭدا ەل بويىنشا ەڭ جوعارى جالعا الۋ باعاسى الماتى مەن استانادا ساقتالىپ وتىر. ال وبلىس ورتالىقتارىنىڭ ىشىندە ەڭ تومەن كورسەتكىش تاراز قالاسىندا تىركەلگەن. مۇندا 1 شارشى مەتردىڭ ورتاشا قۇنى 2401 تەڭگەنى قۇرايدى.
بەس جىلداعى ءوسىم
بيۋرو مالىمەتىنشە، سوڭعى بەس جىلدا جالدامالى تۇرعىن ءۇي نارىعىندا ايتارلىقتاي باعا ءوسىمى بايقالادى. 2020-جىلعى جەلتوقسانمەن سالىستىرعاندا، رەسپۋبليكا بويىنشا جالعا الۋ اقىسى ەكى ەسەدەن اسا وسكەن.
- الماتىدا سوڭعى بەس جىلدا باعا 2,6 ەسە ارتسا، قاراعاندىدا 2,5 ەسە، استانادا 2,3 ەسە قىمباتتاعان. تەك 2025-جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىنىڭ وزىندە جالداۋ قۇنى الدىڭعى توقسانمەن سالىستىرعاندا 6 پايىزعا ءوستى، - دەپ كورسەتىلگەن دەرەكتە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2026-جىلى تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى باعا قالاي وزگەرەتىنىن جازعان ەدىك.