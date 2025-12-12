ءبىر جىلدا 2 مىڭنان اسا ادام كوز جۇمدى: قاي وڭىردە جول ءجۇرۋ قاۋىپتى بولىپ تۇر؟
استانا. KAZINFORM – قازاقستان جولدارىنداعى جاعداي جىل سايىن ەمەس، كۇن سايىن كۇردەلەنىپ كەلەدى.
باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتى جاريالاعان مالىمەتكە سايكەس، 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا ەلدە 32477 جول اپاتى تىركەلگەن. بۇل - 2024-جىلدىڭ ءدال وسى مەرزىمىمەن سالىستىرعاندا 23,8 پايىزعا جوعارى كورسەتكىش. اپاتتار سالدارىنان 46,3 مىڭنان استام ادام زارداپ شەككەن، ولاردىڭ ىشىندە 2,1 مىڭنان اسا ازامات قازا تاپتى.
جول اپاتتارى نەگە كۇرت كوبەيدى؟
سوڭعى ەكى جىلداعى ستاتيستيكا جاعدايدىڭ قانشالىقتى ۋشىعىپ كەتكەنىن انىق كورسەتەدى. 2023-جىلدىڭ العاشقى 11 ايىندا ەلىمىزدە بار بولعانى 13,2 مىڭ جول اپاتى تىركەلگەن بولسا، 2025-جىلى بۇل سان 32,4 مىڭعا جەتىپ وتىر. ياعني ەكى جىل ىشىندە اپات سانى 146 پايىزعا ارتقان.
2023-جىلدىڭ 11 ايىندا 13,2 مىڭ جول اپاتى تىركەلسە، 2025-جىلدىڭ ءدال وسى كەزەڭىندە اپات سانى 32,4 مىڭعا ءبىر-اق شىققان. ياعني ەكى جىلدا جول-كولىك وقيعالارى شامامەن 2,5 ەسە كوبەيدى. جاراقات العاندار دا كۇرت ارتقان: ەكى جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى 44 مىڭنان استى، بۇل 2,7 ەسە وسكەنىن بىلدىرەدى. ءتىپتى 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا دا جاراقات العاندار سانى 30 پايىزدان كوپ. ال جول اپاتىندا كوز جۇمعاندار سانى تومەندەگەن. بيىل جولدا وپات بولعاندار كورسەتكىشى بىلتىرعىدان %9,7 از.
ءولىم-ءجىتىمنىڭ از عانا تومەندەۋى جاعدايدى جەڭىلدەتپەيدى، سەبەبى جول اپاتىنىڭ سانى وتە جوعارى كورسەتكىشكە جەتىپ، جاراقات العان جولاۋشىلار سانى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكەن.
قاي وڭىردە جاعداي كۇردەلى؟
جول اپاتتارىنان زارداپ شەگۋشىلەر سانى بويىنشا ەل ىشىندە ايقىن كوشباسشىلار بار. ستاتيستيكا ەڭ اۋىر جاعدايدىڭ مىنا وڭىرلەردە بايقالاتىنىن كورسەتەدى:
الماتى قالاسى - 8172 ادام،
الماتى وبلىسى – 5378،
جامبىل وبلىسى – 3005،
اقتوبە وبلىسى – 2770،
اتىراۋ وبلىسى - 2 532.