ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى قانشا رەت شەتەلگە شىقتى
استانا. KAZINFORM - ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا جازدى.
توقايەۆ بيىل رەسەيگە، ا ق ش-قا، تۇرىكمەنستانعا ەكى رەت باردى.
- ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىقتى. ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. ق ح ر، يوردانيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە جاپونيا سەكىلدى ەلدەرگە 5 رەسمي ساپار ۇيىمداستىرىلدى. رەسەي (ەكى رەت)، ا ق ش (ەكى رەت)، تۇرىكمەنستان (ەكى رەت)، ب ا ءا، وزبەكستان، ازەربايجان، تاجىكستان جانە قىرعىزستان سياقتى مەملەكەتتەرگە 16 مارتە جۇمىس ساپارىمەن باردى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
بۇدان بۇرىن بيىل پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.
سونىمەن قاتار رۋسلان جەلدىباي بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى وتكەنىن اتاپ ءوتتى.