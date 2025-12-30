ق ز
    10:06, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى قانشا رەت شەتەلگە شىقتى

    استانا. KAZINFORM - ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا جازدى.

    فوتو: اقوردا

    توقايەۆ بيىل رەسەيگە، ا ق ش-قا، تۇرىكمەنستانعا ەكى رەت باردى.

    - ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىقتى. ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. ق ح ر، يوردانيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە جاپونيا سەكىلدى ەلدەرگە 5 رەسمي ساپار ۇيىمداستىرىلدى. رەسەي (ەكى رەت)، ا ق ش (ەكى رەت)، تۇرىكمەنستان (ەكى رەت)، ب ا ءا، وزبەكستان، ازەربايجان، تاجىكستان جانە قىرعىزستان سياقتى مەملەكەتتەرگە 16 مارتە جۇمىس ساپارىمەن باردى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.

    فوتو: اقوردا

    بۇدان بۇرىن بيىل پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.

    سونىمەن قاتار رۋسلان جەلدىباي بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى وتكەنىن اتاپ ءوتتى.

