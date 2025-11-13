ءبىر جىل ىشىندە اقىلى جولدار قانشا تابىس اكەلدى؟
استانا. قازاقپارات - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ دەرەگىنشە، 2025-جىلدىڭ باسىنان 9 اي ىشىندە ەلىمىزدىڭ اقىلى اۆتوجولدارى ارقىلى وتكەن جۇرگىزۋشىلەردەن 62 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن.
وسى كەزەڭدە جۇرگىزۋشىلەر اقىلى جولداردى 62 ميلليون رەت پايدالانعان. كومپانيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىش قازاقستاندىقتاردىڭ ساپالى ءارى قاۋىپسىز جول ينفراقۇرىلىمىنا دەگەن سۇرانىسىنىڭ ارتقانىن بايقاتادى.
اقىلى جولدار جىلدام ءارى جايلى قوزعالىس مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، وڭىرلەر اراسىنداعى كولىك قاتىناسىن جاقسارتىپ، ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسىپ وتىر - دەلىنگەن كومپانيانىڭ رەسمي حابارلاماسىندا.
ەڭ كوپ پايدالانىلعان اقىلى جولدار ءتىزىمى:
الماتى - قونايەۆ - 10 ميلليون ءوتىم
شىمكەنت - وزبەكستان شەكاراسى - 7,8 ميلليون
شىمكەنت - تاراز - 5,5 ميلليون
تاراز - قاينار - 4,6 ميلليون
شىمكەنت - قىزىلوردا - 4 ميلليون
استانا - تەمىرتاۋ - 3,8 ميلليون
قونايەۆ - تالدىقورعان - 3,3 ميلليون
استانا - شۋچينسك - 3,27 ميلليون
شۋچينسك - كوكشەتاۋ - 2,82 ميلليون
كومپانيانىڭ مالىمدەۋىنشە، مۇنداي جوعارى ترافيك جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ مەن كەڭەيتۋگە تۇرتكى بولماق. زاماناۋي جانە ساپالى ماگيسترالدار تەك كولىك قاتىناسىنا ەمەس، وڭىرلىك ەكونوميكانىڭ وسۋىنە دە وڭ اسەر ەتەدى.