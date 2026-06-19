ءبىر جىل بويى ەرەجە بۇزباعان جۇرگىزۋشىلەر ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا ءبىر جىل بويى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزباعان جۇرگىزۋشىلەر ماراپاتتالدى.
Sergek ITS جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، سوڭعى ءبىر جىلدا قالا جولدارىمەن جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ 55,6 پايىزى بىردە-ءبىر قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساماعان. اۋقىمدى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە 1,7 ميلليوننان استام ءتارتىپتى جۇرگىزۋشى انىقتالىپ، ولاردىڭ اراسىنداعى ۇزدىكتەرگە ارنايى سىيلىقتار تابىستالدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
زەرتتەۋ ەرەكشەلىگى - جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبى تەك الماتى اۋماعىندا عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىندەگى قۇقىق بۇزۋشىلىقتارى بويىنشا باعالانعان. ياعني جۇرگىزۋشى الماتىدا ءتارتىپ ساقتاپ، باسقا قالادا ەرەجە بۇزعان جاعدايدا ۇزدىك جۇرگىزۋشىلەر قاتارىنا ەنگىزىلمەگەن.
تالداۋ 2025-جىلعى 1-ماۋسىم مەن 2026-جىلعى 1-ماۋسىم ارالىعىن قامتىدى. وسى كەزەڭدە الماتى كوشەلەرىندە قوزعالعان 3 ميلليوننان استام بىرەگەي كولىك قۇرالى زەرتتەلگەن. ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جانە شەتەلدىك ترانزيتتىك كولىكتەردى قوسا ەسەپتەگەندە، 1,7 ميلليوننان استام جۇرگىزۋشىنىڭ ءبىر جىل بويى جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزباعانى انىقتالدى.
ۇزدىك جۇرگىزۋشىلەر قالاي ماراپاتتالدى؟
اكسيا اياسىندا جول ەرەجەلەرىن ءمىنسىز ساقتاپ قانا قويماي، ەڭ ۇزاق قاشىقتىقتى ءجۇرىپ وتكەن جۇرگىزۋشىلەر ارنايى ماراپاتتالدى. ولارعا ءبىر جىلدىق كاسكو ساقتاندىرۋ پوليسى تابىستالدى.
ماراپات يەگەرلەرىنىڭ ءبىرى ەۆگەني مامروتسكي ءبىر جىل ىشىندە جول ەرەجەسىن بۇزباي، 28 مىڭ شاقىرىمنان استام جول جۇرگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزۋشىلەر ەرەجەنى سىيلىق ءۇشىن ەمەس، ەڭ الدىمەن جولداعى بارلىق ادامنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ساقتاۋى كەرەك.
قاۋىپسىز جۇرگىزۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ
Sergek Group باس ديرەكتورى ەۆگەنيي كيمنىڭ پىكىرىنشە، جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ تەك باقىلاۋ مەن ايىپپۇلدارعا عانا ەمەس، جاۋاپتى جۇرگىزۋشىلەردى قولداۋعا دا بايلانىستى.
كوپتەگەن ەلدەردە ءتارتىپتى جۇرگىزۋشىلەردى ىنتالاندىرۋ تاجىريبەسى بۇرىننان قالىپتاسقان، - دەيدى ەۆگەني كيم.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەك مەگاپوليستەگى كولىك قوزعالىسىنىڭ وتە قارقىندى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. رەسمي مالىمەت بويىنشا، قالادا شامامەن 750 مىڭ اۆتوكولىك تىركەلگەن. بۇعان قوسا، كۇن سايىن الماتى جولدارىنا باسقا وڭىرلەردەن تاعى 350-400 مىڭعا دەيىن كولىك شىعادى.
وسىنداي جاعدايدا زاڭعا باعىناتىن جۇرگىزۋشىلەردى ىنتالاندىرۋ جولداعى ءتارتىپتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
كاسكو نەلىكتەن ماراپات رەتىندە تاڭدالدى؟
ساقتاندىرۋ ماماندارى ماراپات رەتىندە كاسكو پوليسىنىڭ تاڭدالۋى كەزدەيسوق ەمەس ەكەنىن ايتادى. بۇل ساقتاندىرۋ ءتۇرى جول-كولىك وقيعالارىنان بولەك، تابيعي قۇبىلىستاردان، مۇزدىڭ قۇلاۋىنان نەمەسە بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ كولىككە كەلتىرگەن زالالىنان قورعايدى.
جاۋاپتى جۇرگىزۋشىلەردى ىنتالاندىرۋ باعدارلامالارى الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە قولدانىلادى. مۇنداي ءتاسىل جول قاۋىپسىزدىگىن تەك جازالاۋ شارالارى ارقىلى ەمەس، جۇرگىزۋشىلەردىڭ وڭ مىنەز-قۇلقىن قولداۋ ارقىلى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا بۇل باستاما ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، Sergek Group جانە Freedom Insurance كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ەكىنشى جىل قاتارىنان جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، الماتىدا قوزعالعان ءار ەكى جۇرگىزۋشىنىڭ بىرىنەن استامى ءبىر جىل ىشىندە جول قوزعالىسى ەرەجەسىن مۇلدە بۇزباعان. ساراپشىلار مۇنى ەلىمىزدە قاۋىپسىز جۇرگىزۋ مادەنيەتىنىڭ بىرتىندەپ قالىپتاسىپ كەلە جاتقانىنىڭ بەلگىسى دەپ باعالايدى.