ءبىر جاعداي بولسا: ترامپ ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتىنە قۇپيا حات ساقتايدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنى كومەكشىسىنىڭ ورىنباسارى سەباستيان گوركا دونالد ترامپ ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنسكە اق ءۇي پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارۋى قاجەت بولعان جاعدايدا قاجەتتى نۇسقاۋلاردى سوپاقشا كابينەتتە ساقتايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى FOX News.
- Resolute Desk تارتپاسىندا بىردەڭە بولعان جاعدايدا ۆيتسە-پرەزيدەنتكە جولدانعان حات بار، - دەدى سەباستيان گوركا سارسەنبىدە «Pod Force One» پودكاستىندا.
ترامپ ومىرىنە بىرنەشە رەت قاۋىپ ءتوندى، سونىڭ ىشىندە بىرنەشە اپتا بۇرىن اق ءۇي تىلشىلەرىنىڭ كەشكى اسىندا جاسالعان قاستاندىق ارەكەتى پرەزيدەنت قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
- بارلىعى بۇل كىسىگە جاقىنداۋدى قالايدى. ول ەيزەنحاۋەردەن كەيىنگى ەڭ ىقپالدى ادام. دۇرىس پا؟ ونىمەن بارلىعى بىرگە ۇستەل باسىندا وتىرعىسى كەلەدى، مەملەكەتتىك كەشكى اسقا قاتىسىپ، تانىلعىسى كەلەدى، - دەدى پرەزيدەنت كومەكشىسىنىڭ ورىنباسارى جانە تەرروريزمگە قارسى كۇرەس جونىندەگى اعا ديرەكتور.
ا ق ش كونستيتۋتسياسى مەن 1947-جىلعى پرەزيدەنت مۇراگەرلىگى تۋرالى زاڭعا سايكەس، پرەزيدەنتتىك لاۋازىمعا ءبىرىنشى كەزەكتە ۆيتسە-پرەزيدەنت، ودان كەيىن وكىلدەر پالاتاسىنىڭ سپيكەرى جانە سەنات ءتوراعاسى، سونداي-اق مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى كەلەدى.
بۇعان دەيىن اق ءۇي تىلشىلەرىنىڭ كەشكى اسىندا بولعان اتىس بويىنشا كۇدىكتىگە ا ق ش پرەزيدەنتىنە قاستاندىق جاساۋعا وقتالدى دەگەن ايىپ تاعىلعانى حابارلانعان بولاتىن.