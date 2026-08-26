ءبىر بالاعا 94 ميلليون تەڭگەگە دەيىن: قاي ەلدەر بالا تۋۋعا كوپ تولەيدى؟
استانا.قازاقپارات - سينگاپۋردا تۋۋ كورسەتكىشى تاريحي تومەن دەڭگەيگە ءتۇسىپ، ەل حالقىنىڭ قارتايۋى ۇدەي ءتۇستى.
وسىعان بايلانىستى ۇكىمەت وتباسىلارعا بەرىلەتىن قولداۋدى كۇشەيتىپ، ءار بالاعا تۋعاننان 17 جاسقا دەيىن 62 مىڭ سينگاپۋر دوللارىنا دەيىن، ياعني شامامەن 18,5 ميلليون تەڭگە بولمەك. بۇل قارجى اتا- اناعا بىردەن بەرىلمەي، بالا كۇتىمى، ءبىلىمى جانە باسقا دا قاجەتتىلىكتەرگە ارنالعان بىرنەشە مەملەكەتتىك باعدارلاما ارقىلى ۇسىنىلادى. ۇكىمەت وسىلايشا بالانى دۇنيەگە اكەلۋ مەن تاربيەلەۋگە كەتەتىن شىعىندى ازايتۋدى كوزدەپ وتىر.
سينگاپۋرداعى داعدارىس
ەلدەگى نەگىزگى ماسەلە - تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تۇراقتى تومەندەۋى. سينگاپۋردىڭ رەسمي ستاتيستيكاسىنا سايكەس، 2025 -جىلى جالپى تۋۋ كوەففيتسيەنتى 0,87 بولدى. 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 0,97 ەدى. ياعني ءبىر ايەلگە ءومىر بويى ورتا ەسەپپەن ءبىر بالادان دا از كەلەدى.
دەموگرافيادا حالىق سانىنىڭ ۇرپاق اۋىسۋى ارقىلى تۇراقتى ساقتالۋى ءۇشىن بۇل كورسەتكىش شامامەن 2,1 بولۋى كەرەك. سينگاپۋرداعى قازىرگى دەڭگەي وسى مەجەدەن ەكى ەسەدەن استام تومەن. تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ازايۋى ەل تۇرعىندارىنىڭ قارتايۋىنا دا اسەر ەتەدى. رەسمي ستاتيستيكا بويىنشا، 2025 -جىلى سينگاپۋر ازاماتتارىنىڭ %20,7 ى 65 جاستان اسقان. بۇل كورسەتكىش قوعامداعى ەگدە جاستاعى ادامدار ۇلەسىنىڭ جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
سينگاپۋردا بالا تۋۋدى ىنتالاندىرۋ ساياساتى جاڭا باستاما ەمەس. ەلدە بىرنەشە جىلدان بەرى Baby Bonus باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ اياسىندا اتا-انالارعا بالا تۋعاننان كەيىن ارنايى اقشالاي تولەمدەر بەرىلىپ، بالانىڭ جيناق شوتىنا مەملەكەت تاراپىنان قوسىمشا قاراجات اۋدارىلادى.
جاڭا جۇيەنىڭ ەرەكشەلىگى - قولداۋ بالانىڭ العاشقى جىلدارىمەن شەكتەلمەي، 17 جاسقا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيدى. ۇكىمەتتىڭ بۇل ساياساتى ءبىر نارسەنى كورسەتەدى: قازىرگى دەموگرافيالىق جاعدايدا بالا تۋۋ ماسەلەسىن تەك ءبىر رەتتىك تولەم ارقىلى شەشۋ قيىن. سوندىقتان سينگاپۋر قارجىلاي كومەكتى بالا كۇتىمى، ءبىلىم بەرۋ جانە اتا-انالارعا كورسەتىلەتىن باسقا دا جەڭىلدىكتەرمەن بىرىكتىرۋگە تىرىسىپ وتىر. ال 62 مىڭ سينگاپۋر دوللارى - اتا-انا بىردەن الاتىن اقشا ەمەس، بالانىڭ 17 جاسقا دەيىنگى كەزەڭىندە ءتۇرلى مەملەكەتتىك باعدارلامالار ارقىلى بەرىلەتىن قولداۋدىڭ جيىنتىق مولشەرى.
ب ا ءا ەڭ اۋقىمدى كولەمدە تولەيدى
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە بالا دۇنيەگە كەلگەن كەزدە مەملەكەت 50 مىڭنان 200 مىڭ دوللارعا دەيىن، ياعني شامامەن 23,5-94 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قولداۋ كورسەتەدى. اي سايىنعى تابىسى 50 مىڭ ديرحامنان تومەن وتباسىلارعا ءار بالا ءۇشىن قوسىمشا 600 ديرحامنان تولەنەدى. الايدا بۇل تولەم ءتورت بالادان ارتىق ەمەس جانە بەس جىلدان ۇزاق ۋاقىت بەرىلمەيدى.
كوپ بالالى وتباسىلارعا دا جەكە قولداۋ قاراستىرىلعان. ءتورتىنشى جانە بەسىنشى بالا دۇنيەگە كەلگەن كەزدە ەميرات بيلىگى يپوتەكالىق نەسيەنىڭ مەرزىمىن ءۇش جىلعا ۇزارتادى. ال التىنشى بالا تۋعاننان كەيىن وتباسىنىڭ 40 مىڭ ديرحام قارىزى كەشىرىلەدى. بۇل شامامەن 5 ميلليون تەڭگەدەن ءسال اسادى.
اتالعان تولەمدەردىڭ بارلىعى تەك ب ا ءا ازاماتتارىنا تيەسىلى. ەلدە ونداعان جىل ءومىر سۇرگەن شەتەلدىك رەزيدەنتتەر دە مۇنداي قولداۋعا يە بولا المايدى. سوعان قاراماستان، امىرلىكتەردەگى تۋۋ كورسەتكىشى ءبىر ايەلگە شاققاندا 1,21 بالانى قۇرايدى.
وڭتۇستىك كورەيادا تولەم كولەمى وڭىرگە بايلانىستى
وڭتۇستىك كورەيادا تۋۋ كورسەتكىشى الەمدەگى ەڭ تومەن دەڭگەيدە - ءبىر ايەلگە 0,8 بالا. ەل بيلىگى بۇل ماسەلەگە تەك ۇلتتىق باعدارلامالار ارقىلى عانا ەمەس، وڭىرلەرگە قاراي ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەتىن جەرگىلىكتى قوسىمشا تولەمدەر ارقىلى دا جاۋاپ بەرىپ وتىر.
مەملەكەتتىك دەڭگەيدە بالا تۋعان كەزدەگى ءبىر رەتتىك تولەم مەن اي سايىنعى اتا- انا جاردەماقىسى قاراستىرىلعان. بالا تۋعاننان كەيىنگى سەگىز جىل ىشىندە وتباسى جالپى ەسەپپەن 22,1 مىڭ دوللارعا دەيىن، ياعني شامامەن 10,4 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قولداۋ الا الادى.
جەكەلەگەن اۋىلدىق اۋداندار ورتالىق ۇكىمەتتەن دە اۋقىمدى قولداۋ كورسەتەدى. ەلدىڭ اۋىلدىق ايماقتارى اراسىندا بىرنەشە جىل قاتارىنان تۋۋ كورسەتكىشى بويىنشا كوش باستاپ كەلە جاتقان يونگۆان ۋەزىندە ءبىرىنشى بالاعا 5 ميلليون ۆون، ال التىنشى بالاعا 35 ميلليون ۆون تولەنەدى. بۇل شامامەن 1,7-11,8 ميلليون تەڭگە.
كورشىلەس كوچحان ۋەزىندە تولەم بالا نەشىنشى بولىپ تۋعانىنا قاراماستان بىردەي - 20 ميلليون ۆون، ياعني شامامەن 6,8 ميلليون تەڭگە.
ۆەنگريا دەموگرافياعا قىرۋار قارجى جۇمسايدى
بۋداپەشت سوڭعى ون جىل بويى وتباسى ساياساتىنا شاعىن مەملەكەتتىڭ بيۋدجەتىمەن سالىستىرۋعا بولاتىن كولەمدە قارجى قۇيىپ كەلەدى. 2015-جىلدان بەرى مۇنداي باعدارلامالارعا شامامەن 2 ميلليارد ەۋرو جۇمسالعان. بۇل بۇگىنگى باعاممەن ەسەپتەگەندە 1 تريلليون تەڭگەدەن اسادى.
ءۇش بالاسى بار جانە شاعىن ەلدى مەكەندە ءۇي سالىپ جاتقان وتباسى 58 ميلليون فورينتكە دەيىن قايتارىمسىز سۋبسيديا الا الادى. بۇل 150 مىڭ دوللاردان استام نەمەسە شامامەن 70,5 ميلليون تەڭگە. بۇعان قوسا، ءدال وسىنداي شارتتارمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە دە قاراستىرىلعان. الايدا مەملەكەتتىك قولداۋعا سالىنعان قوماقتى قارجىعا قاراماستان، سوڭعى ون جىلدا ەلدەگى تۋۋ كورسەتكىشى ايتارلىقتاي وسپەگەن.
دەموگرافتاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي باعدارلامالار نەگىزىنەن ونسىز دا ءۇش بالالى بولۋدى جوسپارلاعان وتباسىلاردىڭ بالا ءسۇيۋ ۋاقىتىن ەرتەرەككە جىلجىتۋىنا اسەر ەتكەن. ال كوپبالالى بولۋدى جوسپارلاماعان وتباسىلاردى قارجىلاي ىنتالاندىرۋ قىزىقتىرا قويماعان.
el.kz