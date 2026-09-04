ءبىر ايدا ەكى ۇشەم: الماتىدا ەرەكشە جاعداي تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالالىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا ءبىر اي ىشىندە ەكى ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.
14-تامىزدا 27 جاستاعى ءمولدىر سوۆەتحانوۆا ەكى ۇل مەن ءبىر قىز بوساندى. بۇل - ايەلدىڭ ەكىنشى جۇكتىلىگى. سابيلەر جۇكتىلىكتىڭ 32-اپتاسىندا كەسار تىلىگى ارقىلى دۇنيەگە كەلگەن.
نارەستەلەرگە ايحان، ايبىن جانە ايزا دەگەن ەسىمدەر قويىلدى. تۋعان كەزدەگى سالماقتارى 1800، 1480 جانە 1400 گرام بولعان.
«دارىگەرلەردىڭ ۋاقتىلى كورسەتكەن مەديتسينالىق كومەگىنىڭ ارقاسىندا نارەستەلەردىڭ جاعدايى تۇراقتى. ولار جانساقتاۋ جانە قارقىندى تەراپيا بولىمىندە ەم قابىلداپ، كەيىن جاڭا تۋعان نارەستەلەر بولىمىنە اۋىستىرىلدى. قازىر سابيلەر مامانداردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا»، - دەدى دارىگەرلەر.
ەكىنشى ۇشەمدى 31-تامىزدا راحات بيگەلديەۆا دۇنيەگە اكەلگەن. ولار دا جۇكتىلىكتىڭ 32-اپتاسىندا مەرزىمىنەن بۇرىن كەسار تىلىگى ارقىلى تۋعان. بۇل وتباسىندا ەكى قىز جانە ءبىر ۇل بالا دۇنيەگە كەلدى. اتا-اناسى ولارعا احمەت، حاليما جانە ءامينا دەگەن ەسىم قويدى.
ۇل بالانىڭ تۋعان كەزدەگى سالماعى 1998 گرام، ال قىزداردىڭ سالماعى 1412 جانە 1347 گرام بولدى.
«قازىر سابيلەر جانساقتاۋ جانە قارقىندى تەراپيا بولىمىندە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى الماتى قالالىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا ءتورت ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.