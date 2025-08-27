ءبىلىمى دە، جۇمىسى دا جوق جاستار كوبەيگەن: سەبەپ نەدە؟
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، 2025-جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا قازاقستانداعى NEET ساناتىنداعى جاستاردىڭ ۇلەسى (ياعني وقىمايتىن، جۇمىس ىستەمەيتىن ءارى وقىتۋ كۋرستارىنان وتپەيتىندەر) 6,2 پايىز بولدى.
سالىستىرار بولساق: 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش - 6,5 پايىز، ال 2023-جىلى 7,3 پايىز ەدى. جالپى رەسپۋبليكا بويىنشا تومەندەۋ بايقالعانىمەن، كەيبىر وڭىردە جاعداي كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر. بۇل تۋرالى Inbusiness.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
قاي ايماقتا جاعداي كۇردەلى؟
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەڭ جوعارى NEET دەڭگەيى ۇلىتاۋ وبلىسىندا تىركەلگەن - مۇندا ءاربىر ونىنشى جاس ەڭبەك پەن ءبىلىم جۇيەسىنەن تىس قالعان (10,4 پايىز). ۇقساس جاعداي ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (10 پايىز)، قاراعاندى وبلىسىندا (7,9 پايىز) جانە جەتىسۋ وڭىرىندە (7,6 پايىز) تىركەلگەن. بۇل كورسەتكىشتەر رەسپۋبليكالىق ورتاشا دەڭگەيدەن شامامەن ەكى ەسە جوعارى.
ال كەيبىر وڭىرلەردە كەرىسىنشە جاعداي جاقسارعان. ماسەلەن، تۇركىستان وبلىسىندا NEET ۇلەسى 5,8 پايىز، ال شىعىس قازاقستان وبلىسىندا نەبارى 4,2 پايىز.
جاستار سانى جانە ولاردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋى
2025-جىلدىڭ باسىندا قازاقستاندا 14 پەن 34 جاس ارالىعىندا 5,82 ميلليون جاس بار. بۇل ەل حالقىنىڭ شامامەن 28 پايىزىن قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە 3,67 ميلليون قالادا، ال 2,15 ميلليون اۋىلدا تۇرادى. جاستاردىڭ ەڭ كوپ شوعىرلانعان وڭىرلەرى:
الماتى قالاسى - 713 مىڭ،
تۇركىستان وبلىسى - 671 مىڭ،
استانا قالاسى - 482 مىڭ.
جالپى جاستاردىڭ 3,74 ميلليونى ەكونوميكالىق بەلسەندى سانالادى، ياعني جۇمىس ىستەيتىن نەمەسە جۇمىس ىزدەيتىندەر. 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 3,1 پايىز بولدى. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشپەن تەڭ، ءارى 2023-جىلعىدان (3,5 پايىز) تومەن. دەگەنمەن ءابسوليۋتتى تۇردە 117,9 مىڭ جاس ءالى دە جۇمىسسىز ءجۇر.
جۇمىسسىزدىق ەڭ جوعارى وڭىرلەر
ەل بويىنشا جالپى جاعداي تۇراقتى بولعانىمەن، مەگاپوليستەردە جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق كورسەتكىشى جوعارىراق:
الماتىدا - 4,1 پايىز (ەل بويىنشا ەڭ جوعارى)،
استانادا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا - 3,8 پايىز،
الماتى وبلىسىندا - 3,1 پايىز،
تۇركىستان وبلىسىندا - نەبارى 1,9 پايىز (رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن ەكى ەسە تومەن).
بۇل ايىرماشىلىق جاستار ءۇشىن ءىرى قالالارداعى ەڭبەك نارىعىنىڭ باسەكەلەستىگى جوعارى ەكەنىن، ال حالقى تىعىز ورنالاسقان وڭىرلەردە جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگىنىڭ شەكتەۋلىگىن كورسەتەدى.