ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى الدىن الا ەسكەرتۋسىز تەكسەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن، بالالار بولاتىن نىسانداردى الدىن الا ەسكەرتۋسىز تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ ەرەكشە ءتارتىبى ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا ءمالىم ەتتى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ول جاڭا ءتارتىپ ءتيىستى نىسانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرگەنىن ايتتى.
- ەندى نىساندارعا بارىپ مونيتورينگ جۇرگىزۋگە، سونداي-اق الدىن الا حابارلاماي تەكسەرۋگە بولادى. بيىل ماۋسىم ايىندا وسى ءتارتىپ اياسىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىعىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلدى، - دەدى سارحات بەيسەنوۆا.
مونيتورينگ مەكتەپتەردىڭ 99 پايىزىن، مەكتەپ اسحانالارىنىڭ 95 پايىزىن، مەديتسينالىق پۋنكتتەردىڭ 96 پايىزىن جانە مەكتەپ-ينتەرناتتاردىڭ 99,2 پايىزىن قامتىدى.
مونيتورينگ ناتيجەسىندە كوپتەگەن نىساندا سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلعانى انىقتالدى. كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ءبىر بولىگىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق كەزىندە ءوز كۇشىمەن جويا الادى. بۇل ءۇشىن قوماقتى قارجى قاجەت ەمەس.
مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ ەرەكشە ءتارتىبىن كوزدەيتىن زاڭعا مەملەكەت باسشىسى 2025 -جىلعى 4-جەلتوقساندا قول قويدى. جاڭا ءتارتىپ 2026 -جىلعى 1-اقپاننان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
- جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق جاعدايىنا، عيماراتتار مەن ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ، اسحانالار مەن مەديتسينالىق پۋنكتتەردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى 2 مىڭنان استام مەكتەپ اسحاناسىندا سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلعانى انىقتالعانىن جازعان ەدىك.