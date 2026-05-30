ءبيبىسارا اساۋبايەۆا نورۆەگياداعى تۋرنيردە قىتايلىق الەم چەمپيونىن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا Norway Chess Women-2026 تۋرنيرىندەگى جەڭىستى سەرياسىن جالعاستىرىپ، ءتورتىنشى تۋردا الەم چەمپيونىن تىزە بۇكتىردى.
اساۋبايەۆانىڭ بۇل جولعى قارسىلاسى ايەلدەر اراسىنداعى قىتايلىق الەم چەمپيونى جيۋي ۆەنجيۋن بولدى. تارتىسقا تولى نەگىزگى پارتيا تەڭ ناتيجەمەن اياقتالعان سوڭ، جەڭىمپاز ارماگەددون فورماتىنداعى قوسىمشا ويىندا انىقتالدى.
شەشۋشى پارتيادا اق تاستارمەن ويناعان قازاقستاندىق شاحماتشى جوعارى دەڭگەيدەگى ويىن ورنەگىن كورسەتىپ، نەبارى 6 مينۋت 23 سەكۋند ىشىندە قارسىلاسىنان باسىم ءتۇستى. وسى جەڭىستىڭ ارقاسىندا ءبيبىسارا تۋرنيرلىك قورجىنىنا 1,5 ۇپاي قوسىپ، جالپى كورسەتكىشىن 7 ۇپايعا جەتكىزدى.
ءتورت تۋر قورىتىندىسى بويىنشا اساۋبايەۆا Norway Chess Women-2026 تۋرنيرىنىڭ جەكە كوشباسشىسى اتانىپ وتىر. قازاقستاندىق سپورتشى الەمنىڭ ۇزدىك شاحماتشىلارىمەن باسەكەدە تۇراقتى ويىن كورسەتىپ، چەمپيوندىققا باستى ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى ەكەنىن دالەلدەپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بەدەلدى حالىقارالىق Norway Chess Women 2026 جارىسى نورۆەگيانىڭ وسلو قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. تۋرنيردە الەمنىڭ ەڭ مىقتى ايەل شاحماتشىلارى باق سىناپ جاتىر.