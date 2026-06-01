ءبيبىسارا اساۋبايەۆا Norway Chess Women-دە تاعى كوشباسشى بولدى
استانا. KAZINFORM - ءبيبىسارا اساۋبايەۆا Norway Chess Women دە وتە كۇشتى تۋرنير وتكىزىپ، التى تۋردان كەيىن 9,5 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىندا جالعىز تۇر، دەپ حابارلايدى Norway Chess.
ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ءتورتىنشى راۋندتان كەيىن جەتى ۇپايمەن كوش باستادى، ءبىراق ديۆيا دەشمۋكح ونى بەسىنشى راۋندتا باسىپ وزدى. ديۆيا چجۋ ءتسزينەردى جەڭىپ، 8,5 ۇپاي جينادى، ال ءبيبىسارا اننا مۋزىچۋكپەن تەڭ ويناپ، ارماگەددوندا جەڭىلگەننەن كەيىن سەگىز ۇپايمەن ەكىنشى ورىنعا ءتۇستى.
الايدا التىنشى راۋندتا بيبيسارا ارماگەددوندا 🇮🇳 Humpy Koneru ءدى ۇتىپ، 9,5 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
قازاقستاندىق شاحماتشىنىڭ قازىرگى كورسەتكىشتەرى:
* وينالعان 6 پارتيا
• كلاسسيكالىق شاحماتتا 1 جەڭىس
* كلاسسيكادا 5 تەڭ ويىن
* ارماگەددوندا 3 جەڭىس
* كلاسسيكالىق پارتيادا جەڭىلىس جوق.
التىنشى راۋندتا اساۋبايەۆا كلاسسيكالىق پارتيادا حامپي كونەرۋمەن (ء ۇندىستان) تەڭ وينادى، سودان كەيىن ارماگەددوندا جەڭىسكە جەتتى، بۇل ونى قايتادان تۋرنير كوشباسشىلىعىنا شىعاردى.
ونىڭ ەڭ جاقىن قارسىلاستارى - ديۆيا دەشمۋكح، ءۇندىستان (Divya Deshmukh) - 8,5 ۇپايمەن، دجۋ ۆەنتسزيۋن (قىتاي) جانە اننا مۋزىچۋك (ۋكراينا) -ءارقايسىسى 8 ۇپايدان.
ەسكە سالا كەتسەك، ءبيبىسارا وتە مىقتى قارسىلاستارمەن، سونىڭ ىشىندە قازىرگى الەم چەمپيونى چجۋ ۆەنتسزيۋن جانە بىرنەشە جوعارى رەيتينگتەگى ايەلدەر گروسسمەيستەرلەرىمەن ويناپ جاتىر.
ەرلەر تۋرنيرىندە ۋەسلي سو (Wesley So) (ا ق ش) التى راۋندتان كەيىن 11,5 ۇپايمەن اشىق تۋرنيردە جالعىز ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى.
اليرەزا فيرۋزدجا (Alireza Firouzja) (فرانتسيا) 10 ۇپايمەن ەكىنشى ورىنعا ءتۇستى، ال ۆينتسەنت كايمەر (باتىس گەرمانيا) 8 ۇپايمەن ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلىپ، تۋرنيردەگى العاشقى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.
ەسكە سالساق، قاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا 2026 -جىلعى 1-مامىرداعى جاعداي بويىنشا حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسى (FIDE) جاڭارتقان ايەلدەر رەيتينگىسىندە 7-ورىندا تۇر.