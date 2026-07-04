ءبيبىسارا اساۋبايەۆا الەمدىك رەيتينگتە ءبىرىنشى بولۋدى ماقسات ەتىپ وتىرعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا الەمنىڭ ۇزدىك شاحماتشىلارى رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلۋدى ماقسات ەتىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
Instagram جەلىسىندە شاحماتشى ۇزدىك بەستىككە ەنگەننەن كەيىنگى كوڭىل-كۇيى تۋرالى ايتتى.
«شىنىمدى ايتسام، ءاربىر جەتىستىگىمنەن كەيىن ءومىرىم وزگەرەدى دەپ ويلايمىن. ال جەتىستىكتەرىم از ەمەس: الەم چەمپيونى اتاعىن ءۇش رەت جەڭىپ الدىم، گروسسمەيستەر اتاندىم، ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىندە ەكىنشى ورىن يەلەندىم، نورۆەگياداعى تۋرنيردە جەڭىسكە جەتتىم، الەمدىك رەيتينگتىڭ ۇزدىك بەستىگىنە كىردىم. ءبىراق ءوزىمدى قابىلداۋىمدا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولعان جوق. ءبىرىنشى ورىنعا شىقسام، سوندا ءبارى وزگەرەتىن شىعار»، - دەدى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى موتيۆاتسياسى دا وزگەرگەن.
«قازىر ويىن پروتسەسىنىڭ وزىنەن ءلاززات الامىن. ماعان شاحمات وتە ۇنايدى، ونسىز ءوزىمدى جايسىز سەزىنەمىن. ال قىسىمعا كەلسەك، سوڭعى بەس جىلدا ول شامامەن بىردەي بولدى. تەك ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىندە عانا قاتتى قوبالجىدىم. ءتىپتى ءبارىن تاستاپ كەتكىم كەلگەن كەزدەر دە بولدى. ءبىراق ول كەزەڭ ارتتا قالدى»، - دەدى سپورتشى.
بيىل 22 جاستاعى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا تاريحي جەتىستىككە جەتىپ، العاش رەت حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ (FIDE) شىلدە ايىنداعى رەيتينگىندە 2538 ۇپايمەن الەمنىڭ ۇزدىك بەس شاحماتشىسىنىڭ قاتارىنا ەندى.
سونداي-اق ماۋسىم ايىندا وسلودا وتكەن Norway Chess Women 2026 حالىقارالىق تۋرنيرىندە مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسكە جەتىپ، وسى تۋرنيردى ۇتقان العاشقى قازاقستاندىق اتاندى. بۇعان قوسا، FIDE Women’s Circuit 2026-2027 ماۋسىمىنىڭ جالپى ەسەبىندە كوش باستادى.
سپورتتاعى جوعارى جەتىستىكتەرى مەن ەل سپورتىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ءبيبىسارا اساۋبايەۆا Ⅱدارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.