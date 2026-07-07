ءبي دەنساۋلىققا قالاي اسەر ەتەدى؟
استانا. قازاقپارات - ءبي - دەنە مەن وي-سانانىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋدىڭ ەرەكشە ءتاسىلى. ءبىرسارىندى جاتتىعۋلاردان ايىرماشىلىعى، ءبي ادامعا ءلاززات سىيلاپ، كۇيزەلىستى ازايتادى ءارى جاتتىعۋعا دەگەن ىنتانى ارتتىرادى. سوندىقتان ءبي تەك فيزيكالىق دەنساۋلىققا عانا ەمەس، ەموتسيالىق كۇيگە، الەۋمەتتىك قارىم-قاتىناسقا جانە تانىمدىق قابىلەتتەرگە دە وڭ اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دارىگەرى ماريا ستارسەۆا ايتىپ بەردى.
ءبي - تەك شىعارماشىلىق ەمەس، سونىمەن قاتار دەنەنى سەرگەك ۇستايتىن ءارى ءبىر سارىندى جاتتىعۋلاردىڭ ورنىن باساتىن تولىققاندى فيزيكالىق بەلسەندىلىك.
بيلەگەن كەزدە دەنەدەگى بارلىق دەرلىك بۇلشىق ەت جۇمىس ىستەيدى. حيپ-حوپ، سالسا نەمەسە زۋمبا سياقتى بەلسەندى بيلەرمەن ءبىر ساعات اينالىسقاندا 300 دەن 600 كيلوكالورياعا دەيىن ەنەرگيا جۇمساۋعا بولادى. بۇل جۇگىرۋمەن نەمەسە سپورت زالىنداعى قارقىندى جاتتىعۋمەن تەڭ.
سونىمەن قاتار جۇگىرۋ نەمەسە جاتتىعۋ زالىنداعى جاتتىعۋلارعا قاراعاندا بۋىندارعا تۇسەتىن جۇكتەمە جەڭىلىرەك بولادى. بۇل جاراقات الۋ قاۋپىن ازايتىپ، ءبيدى كەز كەلگەن جاستاعى ءارى دايىندىق دەڭگەيى ءارتۇرلى ادامدار ءۇشىن قولايلى ەتەدى.
تۇراقتى ءبي ساباقتارى توزىمدىلىكتى، قيمىل ۇيلەسىمدىلىگىن جانە يكەمدىلىكتى جاقسارتىپ، جۇرەك پەن قان تامىرلارىن نىعايتادى. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، بيمەن اينالىساتىن ادامدار گيپەرتونيا مەن جۇرەك اۋرۋلارىنا سيرەك شالدىعادى.
ەڭ باستىسى - مۇنىڭ ءبارى مىندەت سەكىلدى سەزىلمەيدى. مۋزىكا، ىرعاق جانە ادامدارمەن بىرگە بيلەۋ جاتتىعۋدى قىزىقتى ەتەدى. سوندىقتان ءبي ۇيىرمەسىن تاستاپ كەتۋ سپورتزال ابونەمەنتىنەن باس تارتۋعا قاراعاندا قيىنىراق. ءتىپتى مەرەكەلىك كەشتە بيلەۋدىڭ ءوزى دەنساۋلىققا پايدالى.
ءبي ادامنىڭ ەموتسيالىق جاعدايىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. سەبەبى ءبي كەزىندە «باقىت گورموندارى» سانالاتىن ەندورفيندەر بولىنەدى. مۋزىكا ىرعاعىمەن ورىندالاتىن قيمىلدار ميداعى ءلاززات ورتالىقتارىن بەلسەندى ەتىپ، كۇيزەلىس پەن مازاسىزدىق دەڭگەيىن تومەندەتەدى.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، نەبارى 20 مينۋت بيلەۋدىڭ ءوزى كوڭىل كۇيدى جاقسارتا الادى.
قيمىل مەن ەموتسيانىڭ بايلانىسى دەنەنىڭ مۋزىكا ىرعاعى مەن قۋاتىن بەينەلەۋىمەن تۇسىندىرىلەدى. جىلدام بيلەر سەرگىتسە، باياۋ بيلەر تىنىشتاندىرادى. سوندىقتان ءبي - ەموتسيانى تابيعي جولمەن رەتتەۋدىڭ كەز كەلگەن ادامعا قولجەتىمدى ءتاسىلى.
مىسالى، تانگو نەمەسە ۆالس سياقتى جۇپتىق بيلەر سەرىكتەستى سەزىنۋگە، وعان بەيىمدەلۋگە، ءسوزسىز-اق جەتەكتەۋگە نەمەسە سوڭىنان ەرۋگە ۇيرەتەدى. بۇل قيمىل ۇيلەسىمدىلىگىن عانا ەمەس، ەمپاتيانى، تىڭداي ءبىلۋدى جانە وزگەنىڭ جەكە شەكاراسىن قۇرمەتتەۋدى دە دامىتادى.
ءبي - جاي عانا دەنە جاتتىعۋى ەمەس. ول ميعا ارنالعان كەشەندى جاتتىعۋ. سەبەبى ادام تەك قيمىلداردى عانا ەمەس، مۋزىكالىق ەكپىندەردى، ەموتسيالاردى جانە سەرىكتەسىمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدى دە ەستە ساقتايدى.
ءبي دەپرەسسيامەن كۇرەسۋگە دە كومەكتەسەدى. سەبەبى دەنە بەلسەندىلىگى ەندورفيندەردىڭ ءبولىنۋىن ارتتىرادى. مۋزىكا ىرعاعىمەن قوزعالۋ سەروتونين مەن دوفامين دەڭگەيىن كوتەرىپ، كوڭىل كۇيدى جاقسارتادى ءارى مازاسىزدىقتى ازايتادى.
ءبيدىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - ەموتسيالىق جەڭىلدىك سىيلاۋى. ادام اشۋ-ىزا، مۇڭ نەمەسە كۇيزەلىس سياقتى ىشتە جينالعان سەزىمدەرىن قيمىل ارقىلى سىرتقا شىعارا الادى. بۇل ءۇشىن ءسوزدىڭ قاجەتى جوق - دەنەنىڭ ءوزى سويلەيدى.
توپتىق ساباقتار ادامدارمەن ارالاسۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، جالعىزدىق سەزىمىن ازايتسا، جەكە بيلەۋ ادامنىڭ وزىنە دەگەن سەنىمىن ارتتىرىپ، ءوز ءومىرىن باقىلاۋدا ۇستاي الاتىنىن سەزىندىرەدى.