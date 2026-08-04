ءمادينا - الماتى ۇشاعىندا جولاۋشىنىڭ دەنساۋلىعى ناشارلاپ، ومانعا قوندى
استانا.قازاقپارات - ءمادينادان الماتىعا ۇشىپ بارا جاتقان Scat اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ دەنساۋلىعى ناشارلاۋىنا بايلانىستى ومانعا قوندى، دەپ حابارلادى اۋە كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بورت 2-تامىزدا ۇشىپ شىققان. ۇشۋ كەزىندە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءوزىن ناشار سەزىنگەن.
«بورتتا وعان قاجەتتى كومەك كورسەتىلدى، الايدا ءارى قاراي مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اۋە كەمەسىنىڭ كومانديرى ومانداعى قوسالقى اەرودرومعا قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. قونعاننان كەيىن جولاۋشى مەديتسينالىق قىزمەتكە تاپسىرىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.