ءماسىموۆتىڭ بۇرىنعى كۇيەۋ بالاسىن قاماۋعا سىرتتاي سانكتسيا شىقتى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك تەرگەۋشىلەردىڭ اعايىندى كاپەنوۆتەر الاياقتىق سحەما ۇيىمداستىرىپ، قازاقستانداعى «پ ت د» ج ش س كومپانياسىنىڭ %25 ۇلەسىن زاڭسىز يەمدەنىپ العان دەپ ەسەپتەيدى.
ت ا س س جازۋىنشا، اناتولي بالۋشكيننىڭ بيزنەسىنە قاتىستى داۋ جاڭا كەزەڭگە ءوتتى. ماسكەۋ سوتى ازامات جانە مەدەر كاپەنوۆتەرگە سىرتتاي قاماۋعا الۋ سانكسياسىن بەرىپ، ولاردى حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالادى.
تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، اعايىندى كاپەنوۆتەر قازاقستاندا تىركەلگەن «پ ت د» ج ش س- ءنىڭ 25 پايىز ۇلەسىن الاياقتىق جولمەن يەمدەنگەن. ولار كاسىپكەر بالۋشكينگە بانكتىك ماسەلەلەرىن شەشىپ، بيزنەس داۋلارىن رەتتەۋگە كومەكتەسەمىز دەپ ۋادە بەرگەن.
الايدا كەلىسىم جاسالىپ، ۇلەس بەرىلگەننەن كەيىن ولار ۋادەلەرىن ورىنداماي، بايلانىسقا شىقپاي قويعان. وسىدان كەيىن بالۋشكين قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنگەن. كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى شامامەن 52 ميلليون رۋبل دەپ باعالانۋدا. ەگەر كۇدىكتىلەر ۇستالسا، ولار بىردەن قاماۋعا الىنادى.
بالۋشكين دەگەن كىم
اناتولي بالۋشكين قازاقستاندا «ازيا اۆتو - بيپەك» اۆتوكولىك حولدينگى ارقىلى تانىمال. كەيىن بۇل كومپانيا قارجىلىق قيىندىقتارعا تاپ بولىپ، سوت پروتسەستەرى مەن قىلمىستىق ىستەرگە ۇلاسقان. بۇعان دەيىن بالۋشكين مەن ونىڭ سەرىكتەسى ەرىك ساعىمبايەۆ اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، سىرتتاي 9 جانە 8,5 جىلعا سوتتالعان.
ازامات كاپەنوۆتىڭ ەسىمى قازاقستاندا دا بۇعان دەيىن اتالعان. وعان سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ورگان تاراپىنان الاياقتىق ءىسى بويىنشا ىزدەۋگە جاريالانعان، ءارى كارىم ءماسىموۆتىڭ ۇلكەن قىزىنىڭ بۇرىنعى جۇبايى رەتىندە بەلگىلى. وسىلايشا، كاپەنوۆتەرگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قازاقستانمەن قاتار رەسەيدە دە قوزعالىپ، حالىقارالىق دەڭگەيگە شىقتى.