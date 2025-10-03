عاسىردىڭ ەڭ ۇزاق كۇن تۇتىلۋى بولادى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلعى 2-تامىزدا XXI عاسىرداعى ەڭ ۇزاق تولىق كۇن تۇتىلۋى كۇتىلەدى. تولىق قاراڭعىلىق فازاسى قا سوزىلادى. بۇل 1991 -جىلدان بەرگى رەكورد بولماق.
The Daily Galaxy دەرەكتەرىنە سايكەس، ەڭ قولايلى باقىلاۋ ورنى - مىسىردىڭ لۋكسور قالاسى. مۇندا تۇتىلۋ تۇسكە تۋرا كەلىپ، كونە حرامدار مەن پاتشالار القابىنىڭ ۇستىنەن وتەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل سيمۆولدىق مانگە يە، سەبەبى ەجەلگى مىسىرلىق ابىزدار دا كۇن تۇتىلۋلارىن حرام قابىرعالارىنا ءتۇسىرىپ وتىرعان.
استرونومدار ليۆيا مەن باتىس مىسىر ايماقتارىندا تامىز ايىندا اۋا رايى اشىق بولاتىنىن، بۇل جەردە سوڭعى ونداعان جىلدا كۇن تۇتىلۋى كەزىندە بۇلتتى كۇن تىركەلمەگەنىن اتاپ ءوتتى. ايدىڭ كولەڭكە جولى 15 مىڭ شاقىرىمنان استام قاشىقتىقتى قامتيدى. اتلانت مۇحيتىنان باستاپ يسپانيا، سولتۇستىك افريكا مەن تاياۋ شىعىس ارقىلى يەمەن مەن شىعىس افريكاعا دەيىن سوزىلادى. وڭتۇستىك يسپانيادا قاراڭعىلىق شامامەن ءۇش مينۋتقا، ال فرانسيادا كۇن تۇتىلۋى تەك جارتىلاي بايقالادى.
الداعى استرونوميالىق قۇبىلىس تۋريستەر مەن عالىمدار اراسىندا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. لۋكسورداعى قوناقۇيلەردىڭ كوبى ءقازىردىڭ وزىندە تولىپ قالعان. NASA جانە ەۋروپانىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرى تۇتىلۋدى باقىلاۋ ميسسيالارىن ۇيىمداستىرىپ، بۇكىل الەمگە تىكەلەي ترانسلياتسيا جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، NASA 2035 جىلعا قاراي ايدا ادامدار تۇرا الاتىن اۋىل سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.